Zeytinburnunda facia Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda bir bina Ã§Ã¶ktÃ¼. Olay sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 5 kiÅŸi yaralandÄ±

Zeytinburnu'nda BeÅŸtelsiz Mahallesi Rauf DenktaÅŸ Caddesi'nde bulunan ve 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen 6 katlÄ± bina, saat 16.40 sÄ±ralarÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardÄ±ndan olay yerine çok sayÄ±da ambulans, itfaiye, zabÄ±ta ve AFAD ekibi sevk edildi.Enkaz çevresine güvenlik ÅŸeridi çekilirken, bölgenin su, elektrik ve doÄŸalgaz akÄ±ÅŸÄ± kesildi.

Bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay yerine gelen ekipler, çökme sonucunda binanÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Olayda yaralanan 5 kiÅŸi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ekipler, geniÅŸ bir alana yayÄ±lan enkazÄ±n altÄ±nda birinin bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸmalara eÄŸitimli köpekler de destek veriyor. Ä°stanbul Ä°tfaiyesi de bölgede 17 araç ve 55 personelle enkaz kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor.

Çevre binalarda hasar oluÅŸtu

Bu arada, çökme sonucu binanÄ±n yanÄ±ndaki akaryakÄ±t istasyonu ve çevre binalarda da hasar oluÅŸtu.Öte yandan, ambulanslarÄ±n geçiÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rmak için kÄ±sa bir süre tramvay seferlerinin BaÄŸcÄ±lar-Zeytinburnu ve KabataÅŸ-AkÅŸemsettin arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.