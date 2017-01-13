GÃ¼nlerdir aranan terÃ¶r ÅŸÃ¼phelileri teslim oldu

Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§undan aranan 3 ÅŸÃ¼pheli teslim oldu

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesinde, "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 3 ÅŸüphelinin Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne teslim olduÄŸu bildirildi. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, "12 Ocak'ta Åžemdinli Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne gelerek teslim olan 3 ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma neticesinde, 'silahlÄ± terör örgütüne üye olmak' suçundan aramalarÄ±nÄ±n olduÄŸu tespit edilmiÅŸ olup, ÅŸahÄ±slar gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."