Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili ÅŸok eden geliÅŸme ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina saldÄ±rganÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen 2 Uygur asÄ±llÄ± Ã‡in vatandaÅŸÄ± tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina adlÄ± gece kulübünde 39 kiÅŸinin ölümüne neden olan terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan iki ÅŸüpheli emniyetteki iÅŸlemlerinin arÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±nan ÅŸüpheliler Omar AsÄ±m ve Abuliezi Abuduhamiti “silahlÄ± terör örgütüne üye olma”, “ruhsatsÄ±z ateÅŸli silah satÄ±n alma ve taÅŸÄ±ma”, “nitelikli ÅŸekilde kasten öldürme suçuna yardÄ±m” ve “Anayasal düzeni kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme” suçlarÄ±ndan tutuklama istemiyle Ä°stanbul Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne sevk edildi.

BÄ°RLÄ°KTE EV KÄ°RALAMIÅžLAR

Uygur asÄ±llÄ± Çin vatandaÅŸÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen iki ÅŸüpheliden Omar AsÄ±m’Ä±n Reina saldÄ±rganÄ± Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle Konya’da ev kiraladÄ±klarÄ± ve kontratÄ±n Omar AsÄ±m’Ä±n üst aramasÄ±nda ele geçirildiÄŸi belirtildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nöbetçi hakimliÄŸe gönderdiÄŸi sevk yazÄ±sÄ±nda, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Konya’da kiraladÄ±klarÄ± konutun apartman görevlisi tarafÄ±ndan Omar AsÄ±m’la birlikte görüldüÄŸünün tespitinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MAKARNA PAKETÄ°NDE SÄ°LAH GÖNDERMÄ°ÅžLER

Sevk yazÄ±sÄ±nda Konya Emniyet MüdürlüÄŸü’nde gözaltÄ±nda bulunan Mehmet E. Ä°simli ÅŸüphelinin15 AralÄ±k tarihinde ÅŸüpheli Omer AsÄ±m’a Konya OtogarÄ±ndan bir otobüs firmasÄ± ile paket gönderdiÄŸi belirtildi. Otobüsün muavin ve ÅŸoförünün paketten ÅŸüphelenmesi üzerine kontrol ettiklerinde ise makarna paketine sarÄ±lÄ± “Ziksauer” marka tabanca bulduklarÄ± anlatÄ±lan yazÄ±da, emanet paketi almak için Ä°stanbul OtogarÄ±na gelen ÅŸüpheliler Omar AsÄ±m ve Abuliezi Abuduhamiti’nin yakalandÄ±klarÄ± anlatÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca yazÄ±da Reina saldÄ±rganÄ± Ebu Muhammed El Horasani kod adlÄ± ÅŸüphelinin 15 AralÄ±k 2016 tarihinde Konya’dan Ä°stanbul’a geldiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.