Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/01/2017 18:23

TerÃ¶r olaylarÄ± onu da vurdu


KÃ¶ylÃ¼lerin yaylalardan 3-4 gÃ¼nde topladÄ±klarÄ± bitkiden yaptÄ±klarÄ± kengel sakÄ±zÄ±, terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle 600 liradan satÄ±lÄ±yor.

Türkiye'nin DoÄŸu ve GüneydoÄŸu kÄ±rsalÄ±nda bulunan her derde deva kenger sakÄ±zÄ± terör olaylarÄ±ndan dolayÄ± daÄŸlardan toplanamÄ±yor.Kramp çözücü, hazÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± giderici, sinirleri güçlendirici, migrene karÅŸÄ± faydalÄ±, kan temizleyici, terletici ve vücuda rahatlÄ±k verici özelliklere sahip kenger otu bitkisi, bölgede son 1 yÄ±ldÄ±r artÄ±ÅŸ gösteren terör olaylarÄ± ve operasyonlardan dolayÄ± toplanamÄ±yor.

FÄ°YATI YÜZDE YÜZ ZAMLANDI

Köylülerin daÄŸlardan toplayÄ±p pazara süremediÄŸi kenger sakÄ±zÄ±nÄ±n fiyatÄ±nÄ±n da geçen seneye oranla yüzde yüz arttÄ±ÄŸÄ± gözlendi. Kenger otunun sebze olarak tüketilebildiÄŸi gibi köklerinden elde edilen sakÄ±zÄ±n birçok alanda kullanÄ±labildiÄŸini dile getiren 78 yaÅŸÄ±ndaki aktar Kenan SaÄŸÄ±t, bu sakÄ±zÄ±n diÅŸ aÄŸrÄ±larÄ± ve diÅŸ eti rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nda kullanÄ±labileceÄŸini söyledi.

TANE OLARAK SATILMAYA BAÅžLANDI

Bölgede yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan dolayÄ± kenger sakÄ±zÄ±nÄ±n bu yÄ±l çok az bulunduÄŸunu ifade eden aktar Kenan SaÄŸÄ±t, "50 yÄ±ldÄ±r bu çarÅŸÄ±da aktarlÄ±k yapÄ±yorum. Bir çok hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan kenger sakÄ±zÄ± bu yÄ±l az bulunduÄŸundan dolayÄ± fiyatÄ± iki katÄ±na çÄ±ktÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l kilosunu 300 TL'ye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kenger sakÄ±zÄ± bu yÄ±l 600 lira oldu. Biz de tane olarak 2 TL'ye satÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

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