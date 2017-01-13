Ä°lk kez ev alacaklara devletten mÃ¼jdeli haber

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± ilk kez ev alacaklara 15 bin liraya kadar katkÄ± verecek.

Ä°lk kez kendi evini alacaklara Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ayrÄ±lan ödenek üzerinden 15 bin liraya kadar devlet katkÄ±sÄ± saÄŸlanmasÄ±nÄ± içeren destek, 26 Åžubat 2016'da yayÄ±mlanan "Konut HesabÄ± ve Devlet KatkÄ±sÄ±na Dair Yönetmelik" çerçevesinde 26 AÄŸustos 2016 tarihi itibarÄ±yla uygulanmaya baÅŸlandÄ±.Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerinden derlenen bilgilere göre, "Konut HesabÄ± ve Devlet KatkÄ±sÄ±" uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana geçen 4 aylÄ±k sürede 7 bin vatandaÅŸ konut hesabÄ± açtÄ±rdÄ±. 11 bankada açÄ±lan hesaplarda biriken para miktarÄ± 28 milyon liraya ulaÅŸtÄ±.

YÜZDE 20'YE KADAR DEVLET KATKISI

"Konut hesabÄ± ve devlet katkÄ±sÄ±" uygulamasÄ± ile kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yurt içinde ilk ve tek konut satÄ±n alÄ±mlarÄ±na destek olunmasÄ± amaçlanÄ±yor. Konut hesabÄ± açarak, en az 3 yÄ±l hesaba düzenli ödeme yapan Türk vatandaÅŸlarÄ±na konut edinim tarihindeki birikiminin yüzde 20'sine kadar devlet katkÄ±sÄ± ödeniyor. Söz konusu devlet katkÄ±sÄ±, 15 bin lirayÄ± geçemiyor.

3 YIL KONUT HESABINA DÜZENLÄ° ÖDEME YAPMA ÅžARTI ARANIYOR

Hesap açtÄ±ranlarÄ±n devlet katkÄ±sÄ±na hak kazanabilmesi için 7 Nisan 2015 tarihi itibarÄ±yla tamamÄ± kendi adÄ±na kayÄ±tlÄ± konutunun bulunmamasÄ± ve konut edinim tarihine kadar asgari 3 yÄ±l konut hesabÄ±na düzenli ödeme yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyor. Devlet katkÄ±sÄ±, hak sahibine konut hesabÄ±nÄ±n bulunduÄŸu banka aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ödeniyor. VatandaÅŸlarÄ±n konut edinim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde konut hesabÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bankaya müracaat etmesi gerekiyor.

EN FAZLA 2 DEFA ÇEKÄ°M HAKKI TANINIYOR

VatandaÅŸlar, aylÄ±k ödeme planÄ±nÄ± seçmesi halinde bir dönem içerisinde en fazla üç defa, üç aylÄ±k ödeme planÄ±nÄ± seçmesi halinde de bir dönem içerisinde en fazla bir defa ödeme yapmama hakkÄ±na sahip. KatÄ±lÄ±mcÄ±lara bir dönem içerisinde konut hesabÄ±ndan en fazla iki defa çekim hakkÄ± tanÄ±nÄ±yor. Devlet katkÄ±sÄ± verilmesinde düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için konut hesabÄ±ndaki birikim tutarÄ±nÄ±n yüzde 15'i kadar ödeme yapÄ±lÄ±yor. Ancak, ödenecek tutar 13 bin lirayÄ± geçemiyor.

15 BÄ°N LÄ°RA DEVLET KATKISI

Düzenli ödeme süresi, 48-59 ay olanlar için birikim tutarÄ±nÄ±n yüzde 15'i kadar ödeme yapÄ±lÄ±yor. Buradaki tutar da 14 bin lirayÄ± aÅŸamÄ±yor. Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için ise konut hesabÄ±ndaki birikim tutarÄ±nÄ±n yüzde 20'si kadar devlet katkÄ±sÄ± veriliyor. Bu ödeme süresinde ödenecek tutar ise maksimum 15 bin lira olarak belirlendi.