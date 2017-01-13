Kaymakama linÃ§ giriÅŸiminde bulunan HDP'li vekile aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu hapis istemi

Uludere KaymakamÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili tutuklu Ferhat EncÃ¼ iÃ§in mÃ¼ebbet hapis isteniyor.

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili tutuklu Ferhat Encü hakkÄ±nda, 5 yÄ±l önce 34 kiÅŸinin öldüÄŸü hava saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± GülyazÄ± Köyü'ne taziyeye gelen Uludere KaymakamÄ± Naif Yavuz'a linç giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 'aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis' istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

'KAMU GÖREVLÄ°SÄ°NÄ° ÖLDÜRMEYE TEÅžEBBÜS'

28 AralÄ±k 2011 tarihinde Uludere ilçesinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 34 kiÅŸi için 31 AralÄ±k 2011 tarihinde köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere KaymakamÄ± Naif Yavuz'a linç giriÅŸiminde bulunulmuÅŸtu. ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu olayla ilgili tutuklu HDP Milletvekili Ferhat Encü hakkÄ±nda 'KiÅŸiyi yerine getirdiÄŸi kamu görevi nedeniyle öldürmeye teÅŸebbüs' suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ± istemiyle dava açtÄ±.

6 KEZ GÖZ ALTINA ALINDI

Kaymakam Naif Yavuz'un 'MüÅŸteki' olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± ve ÅžÄ±rnak 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamenin, Ferhat Encü'nün baÅŸka bir soruÅŸturmadan tutuklandÄ±ÄŸÄ± 4 KasÄ±m'dan 5 gün sonra hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kaymakam Yavuz'un kendisine saldÄ±ranlar hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunmasÄ±ndan sonra Ferhat Encü ile 30 yakÄ±nÄ± hakkÄ±nda 'Adam öldürmeye teÅŸebbüs' ve 'Basit yaralama' suçlarÄ±ndan soruÅŸturma sonrasÄ± dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Encü'nün aynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda 6 kez gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° SEÇÄ°LÄ°NCE DOSYASI AYRILDI

Ferhat Encü'nün 2015 yÄ±lÄ±nda Milletvekili seçilmesinden sonra dosyasÄ± ayrÄ±larak, yargÄ±lanmasÄ± için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na fezleke gönderildi. Encü'nün dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve baÅŸka bir soruÅŸturmadan tutuklanmasÄ± üzerine davalarÄ±n yeniden birleÅŸtirildiÄŸi ve ÅžÄ±rnak 2'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan güvenlik gerekçesiyle DiyarbakÄ±r'a gönderildiÄŸi belirtildi.