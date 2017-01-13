Suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶rist ve yardÄ±mcÄ±sÄ± son anda yakalandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen belediye baÅŸkan vekillerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶rist ve ona yardÄ±m eden kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°çiÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda görevlendirilen belediye baÅŸkan vekillerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen terör örgütü PKK mensubu bir kiÅŸi ile ona yardÄ±m eden ev sahibi tutuklandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na gelen "20 yaÅŸlarÄ±nda ismi A.Y olan ÅŸahÄ±s Bismil'den gelmiÅŸ. Terör örgütü elemanÄ±dÄ±r, Kayyuma saldÄ±rÄ± için gelmiÅŸ" ihbarÄ± üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, "Çekdar FarkÄ±n" kod adlÄ± PKK'lÄ± terörist A.Y. ile evinde kaldÄ±ÄŸÄ± H.Ç. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen A.Y. ile H.Ç tutuklandÄ±.Öte yandan yakalanan teröristin daha önce Bingöl kÄ±rsalÄ±ndaki operasyonlarda ele geçirilen dokümanlarda adÄ±nÄ±n bulunduÄŸu belirtildi.