Ä°stanbul'da 5 bin polisle hava destekli operasyon

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 5 bin polis ile il genelinde dÃ¼zenlenen "Yeditepe Huzur" asayiÅŸ uygulamasÄ±nda ÅŸÃ¼phelilerin aranmasÄ±na devam ediliyor

Ä°l Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan koordinesinde "Yeditepe Huzur" adÄ±yla yürütülen uygulama, 39 ilçede akÅŸam saatlerinde baÅŸladÄ±. "Sabit uygulama" ve "umuma açÄ±k yerler uygulamasÄ±" ÅŸeklinde iki aÅŸamalÄ± olarak yapÄ±lan denetimlere katÄ±lan polisler, aranan ÅŸahÄ±slar, silah ve bÄ±çak taÅŸÄ±yanlarla uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± baÅŸta olmak üzere ÅŸüpheliler üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yor. AsayiÅŸ, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçÄ±lÄ±k, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen uygulamada, ÅŸüpheli kiÅŸilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapÄ±lÄ±yor. Uygulamaya deniz polisi de katÄ±lÄ±yor. Trafik kontrollerinin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamaya, polis helikopteri havadan destek veriyor. Bu kapsamda, KadÄ±köy Ä°skelesi'nde ÅŸehir hatlarÄ± vapurlarÄ±nÄ± kullanan kiÅŸilerin GBT sorgulamalarÄ± yapÄ±ldÄ±, çantalarÄ± ve valizleri kontrol edildi.

Uygulama esnasÄ±nda, il emniyet müdür yardÄ±mcÄ±larÄ± ile ilçe müdürleri de uygulama noktalarÄ±nÄ± ziyaret edip, çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve alÄ±nan önlemleri denetledi.