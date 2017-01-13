Mardin'de bazÄ± alanlar 1 yÄ±l boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Mardinâ€™in DargeÃ§it, MazÄ±daÄŸÄ±, Midyat ve Nusaybin ilÃ§elerindeki bazÄ± alanlarda 1 yÄ±l sÃ¼recek Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Mardin ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Dargeçit, MazÄ±daÄŸÄ±, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde bazÄ± alanlarÄ±n geçici güvenlik bölgesi ilan edildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan girilmesinde sakÄ±nca bulunan alanlarÄ±n terör eylemlerinin artÄ±ÅŸ göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üslenmesine mani olmak, halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸi korumak maksadÄ±yla 1 Ocak 2017 - 31 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda 12 ay süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiÄŸi kaydedildi.