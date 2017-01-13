Bina faciasÄ± ikizleri birbirinden ayÄ±rdÄ±

Zeytinburnunda Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ±nda kalan ikiz kardeÅŸlerden bir tanesi hayatÄ±nÄ± kaybederken diÄŸeri hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

Zeytinburnu'na akÅŸam saatlerinde çöken 7 katlÄ± binanÄ±n enkazÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki ikizleri birbirinden ayÄ±rdÄ±. Ä°kizlerden biri olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken diÄŸeri ise hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Zeytinburnu'na akÅŸam saatlerinde çöken 7 katlÄ± binanÄ±n enkazÄ±nda 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. EnkazÄ±n 5 yaÅŸÄ±ndaki ikizleri ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Dedeleri tarafÄ±ndan anaokulundan alÄ±narak eve götürülürken dedeleri ile birlikte enkaz altÄ±nda kalan ikizlerden Mehmet Özdener'in hayatÄ±nÄ± kaybederken kardeÅŸi Ahmet Özdener ise yaralandÄ±. Enkaz altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan 5 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Özdener ise Samatya Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden ikizlerden Mehmet Özdener'den geriye ise anaokulundan çekildiÄŸi bir video kaldÄ±. Videoda çocuÄŸun okulun bir etkinliÄŸinden arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte çalÄ±nan müziÄŸi alkÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± görülüyor.