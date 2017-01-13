11 yaÅŸÄ±ndaki EyyÃ¼p Can'Ä±n feci Ã¶lÃ¼mÃ¼

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde yaÅŸanan olayda 11 yaÅŸÄ±ndaki EyyÃ¼p Can asansÃ¶r ile duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak can verdi

AlÄ±nan bilgiye göre, 11 yaÅŸÄ±ndaki Eyyüp Can E. KÄ±ÅŸla Mahallesi'ndeki evlerine çÄ±kmak için asansöre bindi. Bu sÄ±rada kÄ±yafetinin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen çocuk, asansörle duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Olay yerine çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekibi, çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.Eyyüp Can E.’nin cesedi, ViranÅŸehir Devlet Hastanesi Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.