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11 yaÅŸÄ±ndaki EyyÃ¼p Can'Ä±n feci Ã¶lÃ¼mÃ¼

EyyÃ¼p Can

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde yaÅŸanan olayda 11 yaÅŸÄ±ndaki EyyÃ¼p Can asansÃ¶r ile duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak can verdi

AlÄ±nan bilgiye göre, 11 yaÅŸÄ±ndaki Eyyüp Can E. KÄ±ÅŸla Mahallesi'ndeki evlerine çÄ±kmak için asansöre bindi. Bu sÄ±rada kÄ±yafetinin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen çocuk, asansörle duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.  Olay yerine çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekibi, çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.Eyyüp Can E.’nin cesedi, ViranÅŸehir Devlet Hastanesi Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.               

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