Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/01/2017 23:34

Park halindeki otomobile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± atÄ±ldÄ±

sultangazi haberleri

Ä°stanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda park halinde bulunan otomobile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

Sultangazi'de park halindeki bir otomobile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± atÄ±ldÄ±.Ä°stanbul Sultangazi KarayollarÄ± Mahallesi 617. Sokakta park halinde bulunan bir aracÄ±n altÄ±nda patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan çevredeki vatandaÅŸlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve terör polisleri araç üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. YapÄ±lan incelemeler sonucunda el yapÄ±mÄ± bir patlayÄ±cÄ±nÄ±n araç altÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Olaya tepki gösteren bir vatandaÅŸ aracÄ±n baÅŸÄ±nda Türk bayraÄŸÄ± salladÄ±ÄŸÄ± görüldü. Ölen ya da yaralanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± patlamaya iliÅŸkin ekipler olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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