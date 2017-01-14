Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/01/2017 06:49

Lice ve Hani'de ilan edilen yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n o bÃ¶lgelerinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bugÃ¼n kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hani ilçelerine baÄŸlÄ± bazÄ± bölgelerde ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± saat 00.00'dan itibaren sona erdi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Lice ve Hani ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen örgüt mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, örgüt mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacÄ±yla operasyon düzenlendiÄŸi belirtildi.

Operasyon yapÄ±lan bölgelerde, halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereÄŸince, sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla 12 Ocak'ta saat 05.00’ten itibaren duyurulan yasaklama kararÄ±nÄ±n, 14 Ocak saat 00.00’dan itibaren kaldÄ±rÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, yasaÄŸa uyan vatandaÅŸlara teÅŸekkür edildi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Meteoroloji saat verdi saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kapÄ±da

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yurt genelinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu

ÅŸehit haberleri

Bitlis'teki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 jandarma uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu

Bitlis Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda 2 jandarma uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu 2 asker de yaralandÄ±

rehine olayÄ±

EÅŸini ve Ã§ocuÄŸunu rehin alan gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 13 saat sonra polise teslim oldu

Ä°zmirâ€™in Buca Ä°lÃ§esiâ€™nde evinin penceresinden elindeki pompalÄ± tÃ¼fekle rastgele ateÅŸ aÃ§an Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi 13 saat sonra polise teslim oldu