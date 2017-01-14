Lice ve Hani'de ilan edilen yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n o bÃ¶lgelerinde ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bugÃ¼n kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hani ilçelerine baÄŸlÄ± bazÄ± bölgelerde ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± saat 00.00'dan itibaren sona erdi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Lice ve Hani ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen örgüt mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, örgüt mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacÄ±yla operasyon düzenlendiÄŸi belirtildi.

Operasyon yapÄ±lan bölgelerde, halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereÄŸince, sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla 12 Ocak'ta saat 05.00’ten itibaren duyurulan yasaklama kararÄ±nÄ±n, 14 Ocak saat 00.00’dan itibaren kaldÄ±rÄ±ldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, yasaÄŸa uyan vatandaÅŸlara teÅŸekkür edildi.