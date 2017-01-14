15 bin Euroluk kÃ¼rsÃ¼ mikrofonunu bulmak iÃ§in Ã¶zel ekip kuruldu

TBMM Genel Kurulunda devam eden anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Ã§Ä±kan kavgalar sonrasÄ±nda kaybolan ve 15 bin Euro deÄŸerinde olan mikrofonu bulmak iÃ§in Ã¶zel ekip oluÅŸturuldu

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda yumruklu tekmeli kavga sÄ±rasÄ±nda kaybolan kürsüdeki iki mikrofondan birinin bulunmasÄ± için, güvenlik görevlileri ile teknik uzmanlarÄ±n bulunduÄŸu özel bir ekip kuruldu.Uzun gecenin özellikle kavga anÄ±na iliÅŸkin farklÄ± kameralar ve internete yansÄ±yan görüntüleri incelenmeye baÅŸlandÄ±.Arbede arasÄ±nda ortadan kaybolan 15 bin Euro’luk mikrofonun sopa olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ihtimali üzerinde duran yetkililer, kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesi sonucunda mikrofonu kimin alÄ±p götürdüÄŸünü tespit etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Yetkililer, “Kimin götürdüÄŸünü, büyük ihtimalle görüntülerden tespit edeceÄŸiz. Kendisinden getirmesini rica edeceÄŸiz.Getirdiklerinde halen çalÄ±ÅŸÄ±r durumdaysa, diÄŸeri çalÄ±ÅŸÄ±r durumda olduÄŸu için ikisini birden yeniden kürsüye yerleÅŸtireceÄŸiz” diye konuÅŸtu.Bu arada TBMM Genel Kurulu’nun oylama, yoklama sistemi ile ses ve Ä±ÅŸÄ±k sistemlerinin kontrol edildiÄŸi teknik yönetim merkezi ise özel korumaya alÄ±ndÄ±.250 kiloluk kürsü bahçeye taÅŸÄ±nÄ±p kar altÄ±nda tamir edildikten sonra kaynak yapÄ±lÄ±p beton dökülerek yerine sabitlendi.Kürsüdeki iki mikrofondan biri ise kayÄ±p. Sopa olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen 15 bin Euro’luk mikrofonun yerine eski mikrofon takÄ±ldÄ±.