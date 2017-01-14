FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda 2 bin 85 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Suriye'de 4 buÃ§uk aydÄ±r devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarejatÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar DAEÅž ve PKK'lÄ± 2 bin 85 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Teröristle Mücadele HarekatÄ± ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda meydana gelen geliÅŸmeler paylaÅŸÄ±ldÄ±. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugüne kadar; 1518’i ölü, 250’si yaralÄ± ve 7’si saÄŸ olarak yakalanan toplam DEAÅž mensubu 1775 terörist; 295’i ölü, 4’ü yaralÄ± ve 11’i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 310 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRÄ°STLE MÜCADELE HAREKATI

Teröristle Mücadele HarekatÄ± kapsamÄ±nda; PKK’nÄ±n sürekli barÄ±nma alanÄ± ve yurt içine geçiÅŸ güzergahÄ± olarak kullanmasÄ± sebebiyle büyük önem taÅŸÄ±yan bölgeleri (özellikle ÅžÄ±rnak, Hakkari, DiyarbakÄ±r, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kÄ±ÅŸ tertiplenmesini kÄ±sÄ±tlamak maksadÄ±yla baÅŸlatÄ±lan operasyonlara aralÄ±ksÄ±z devam edildiÄŸi, bu kapsamda; ÅžÄ±rnak Küpeli DaÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r Lice-Hani, Batman Sason, Bingöl Genç, Bingöl AdaklÄ±-KiÄŸÄ±, Bitlis, Mardin Nusaybin, AÄŸrÄ± Tutak ve AÄŸrÄ± DoÄŸubayazÄ±t bölgelerinde orta çaplÄ± operasyonlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Operasyonlarda; 8 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi, 1 adet 60 mm havan, 31 adet EYP, 42 adet piyade tüfeÄŸi, 7 adet tabanca, 500 kg. amonyum nitrat, çok miktarda deÄŸiÅŸik çap ve cinste mühimmat ile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± apÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan kablo, fünye ve patlayÄ±cÄ± madde ele geçirildiÄŸi açÄ±klandÄ±.

ÅžÄ±rnak Küpeli DaÄŸÄ±’nda 25 maÄŸara, 6 sÄ±ÄŸÄ±nak, Cudi DaÄŸÄ±’nda 2 maÄŸara, Siirt Baykan bölgesinde 1 maÄŸara, DiyarbakÄ±r Lice-Hani bölgesinde 1 maÄŸara, 3 sÄ±ÄŸÄ±nak, 1 depo, Bingöl Genç bölgesinde 5 sÄ±ÄŸÄ±nak, 1 depo, Batman Sason BalbaÅŸÄ± köyü bölgesinde 8 sÄ±ÄŸÄ±nak olmak üzere toplam 53 adet maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve depo, çok miktarda yaÅŸam ve gÄ±da maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edilmiÅŸ ve depo sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n kullanÄ±lamaz hale getirildiÄŸi belirtildi. PKK’nÄ±n önemli finansal kaynaklarÄ±ndan olan kaçakçÄ±lÄ±kla mücadeleye yönelik sÄ±nÄ±r hattÄ±nda alÄ±nan tedbirler neticesinde 276 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili sÄ±nÄ±r denetim ve kontrolleri sonucunda sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geçmeye çalÄ±ÅŸan 5 bin 646 kiÅŸi yakalandÄ±. Son bir hafta içerisindeki operasyonlarda 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker de yaralandÄ±.

PKK’NIN KIÅž TERTÄ°PLENMESÄ° KAPSAMINDAKÄ° HAZIRLIK FAALÄ°YETLERÄ°NÄ°N ENGELLENDÄ°

Yürütülen operasyonlar sonucunda PKK’nÄ±n giderek etkibis hale getirildiÄŸi, ÅžÄ±rnak Küpeli DaÄŸÄ±, DiyarbakÄ±r Lice-Hani, Batman Sason, Bingöl Genç ve AÄŸrÄ± bölgelerindeki operasyonlarla PKK’ya aÄŸÄ±r darbeler vurulduÄŸu belirtildi. Tespit edilen maÄŸara ile sÄ±ÄŸÄ±naklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayÄ±cÄ± madde yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler imha edildiÄŸi, PKK’nÄ±n kÄ±ÅŸ tertiplenmesi kapsamÄ±ndaki hazÄ±rlÄ±k faaliyetlerinin engellenmesi ve kÄ±sÄ±tlanmasÄ± noktasÄ±nda çok önemli baÅŸarÄ±lar kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

PKK’nÄ±n önemli finansal kaynaklarÄ±ndan olan kaçakçÄ±lÄ±k faaliyetlerinin, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda alÄ±nan tedbirlerle de engellenmeye devam edildiÄŸi, sÄ±nÄ±r bölgelerinde alÄ±nan tedbirler sayesinde çok sayÄ±da kiÅŸinin kaçak geçiÅŸi engellendiÄŸi, sÄ±nÄ±rlarda son bir hafta içinde yakalanan toplam 5 bin 646 kiÅŸi ve beraberlerinde ele geçirilen çok miktarda kaçak malzeme dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bu durumun Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin ortaya koyduÄŸu azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n en güzel göstergesi olduÄŸunun deÄŸerlendirilmekte olduÄŸu belirtildi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda; sÄ±nÄ±r güvenliÄŸini saÄŸlamak, DEAÅž tehdit ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± önlemek, yerinden edilmiÅŸ kimselerin yurtlarÄ±na dönüÅŸüne katkÄ± saÄŸlamak ve sivilleri korumak, yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan zarar görmesini engellemek amacÄ±yla devam eden harekatta, TSK tarafÄ±ndan desteklenen ÖSO’nun yoÄŸun ve kararlÄ± mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasÄ±nda bulunan toplam 226 meskun mahal ve 1.870 km'lik alan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

09 AralÄ±k 2016 tarihinde baÅŸlayan El Bab HarekatÄ±’nda batÄ±dan ve kuzeyden ÅŸehrin dÄ±ÅŸ mahallelerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, El Bab’Ä±n, ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±na devam edildiÄŸi ve bu kapsamda; tecrit harekatÄ± sürdürülmekte, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirildiÄŸi ifade edildi.

1775 DEAÅž’LI VE 310 PKK/PYD’LÄ° ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

DEAÅž’Ä±n bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarÄ±nÄ±n Afrin’den doÄŸuya, Münbiç’ten batÄ±ya doÄŸru olabilecek saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmaya yönelik alÄ±nan tedbirlerin uygulanmasÄ±na da hassasiyetle devam edildiÄŸi belirtildi. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugüne kadar; 1518’i ölü, 250’si yaralÄ± ve 7’si saÄŸ olarak yakalanan toplam DEAÅž mensubu 1775 terörist; 295’i ölü, 4’ü yaralÄ± ve 11’i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 310 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan, 1141 hedefe 1233 bomba atÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca tespit edilen 2845 EYP ve 43 MayÄ±n imha edildi. Harekat, askeri hedeflerin en kÄ±sa sürede asgari zayiat verilerek elde edilmesine olanak verecek ÅŸekilde yüksek bir moral ve motivasyon içerisinde sürdürüldüÄŸü ifade edildi. DEAÅž terör örgütü tarafÄ±ndan sivillerin çeÅŸitli yöntemlerle kalkan olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu kapsamda tespit edilen yöntemlerden biri de örgütün yerleÅŸim yerlerinde evlerin üst katlarÄ±nda sivilleri yaÅŸamaya zorlamasÄ±, aynÄ± binalarÄ±n alt katlarÄ±nÄ± ise silah deposu, komuta merkezi gibi amaçlarla kullanmasÄ± olduÄŸu belirtildi. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin FÄ±rat KalkanÄ± ve Musul HarekatÄ± kapsamÄ±nda koalisyonun gerektirdiÄŸi iÅŸbirliÄŸi ve koordinasyon esaslarÄ±nÄ± gözeterek destek faaliyetlerine devam ettiÄŸi ifade edildi.