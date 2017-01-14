EÅŸini ve Ã§ocuÄŸunu rehin alan gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 13 saat sonra polise teslim oldu

Ä°zmirâ€™in Buca Ä°lÃ§esiâ€™nde evinin penceresinden elindeki pompalÄ± tÃ¼fekle rastgele ateÅŸ aÃ§an Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi 13 saat sonra polise teslim oldu

Buca’da AkÄ±ncÄ±lar Mahallesi 548 Sokak’taki 4 katlÄ± bir apartmanÄ±n en üst katÄ±nda oturan M.C. dün saat 18.30 sÄ±ralaranÄ±ndan evinin penceresine çÄ±ktÄ±ktan sonra çevreye pompalÄ± tüfekle rastgele ateÅŸ açtÄ±.Özel güvenlik görevlisi M.C. için polis ekipleri sevk edildi. M.C.’nin psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu belirtilirkenen, özel harekat polisleri de olasÄ± bir operasyon için bina giriÅŸinde hazÄ±r bekletildi. Çevrede önlem alan polis, meraklÄ± kiÅŸileri bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±, sokak sakinlerini de pencerelere çÄ±kmamasÄ± konusunda uyardÄ±. Olay yerine özel harekat polisleri istendi.

EÅžÄ° VE ÇOCUÄžUNUN SAÄžLIK DURUMU Ä°YÄ°

Evde eÅŸi ve çocuÄŸunun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtilen M.C., zaman zaman pencereye çÄ±kÄ±p, "Bütün ordu gelse beni yÄ±ldÄ±ramaz" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Ä°zmir Ä°l Emniyet Müdürü Hüseyin AÅŸkÄ±n’da olay yerine gelerek bilgi aldÄ±.

13 SAAT SONRA Ä°KNA EDÄ°LDÄ°

Buca’da evinin penceresine çÄ±kÄ±p pompalÄ± tüfekle çevreye ateÅŸ eden M.C. 13 saat sonra bugün saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda polis tarafÄ±ndan ikna edildi. GözaltÄ±na alÄ±nan M.C. sorgulanmak üzere Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER EYLEMDE BULUNMUÅž

M.C.'nin daha önce de aynÄ± eylemi gerçekleÅŸtirdiÄŸi öne sürüldü.