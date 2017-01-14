Bitlis'teki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 jandarma uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu

Bitlis Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda 2 jandarma uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu 2 asker de yaralandÄ±
Bitlis Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan 12 Ocak’ta baÅŸlatÄ±lan Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma operasyonu kapsamÄ±nda 14 Ocak’ta PKK’lÄ± teröristlerle çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada Jandarma Uzman ÇavuÅŸlar Samet Kaya ve Veysel Åžirin ÅŸehit olurken, 2 asker yaralandÄ±.
Bitlis ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:
"Bitlis Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan 12 Ocak’ta baÅŸlanan Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma operasyonu kapsamÄ±nda 14 Ocak’ta tarihinde meydana gelen çatÄ±ÅŸmada Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ± emrinde görevli 2 personel ÅŸehit olmuÅŸ, 2 personel ise hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Operasyon devam ediyor."
ÅžEHÄ°TLER Ä°ÇÄ°N TÖREN DÜZENLENECEK
ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Jandarma Uzman ÇavuÅŸlar Samet Kaya ve Veysel Åžirin için bugün Bitlis Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nda tören düzenlenecek.