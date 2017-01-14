Bitlis'teki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 jandarma uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu

Suriye'de 4 buÃ§uk aydÄ±r devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarejatÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar DAEÅž ve PKK'lÄ± 2 bin 85 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi