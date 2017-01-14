Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/01/2017 09:26

Meteoroloji saat verdi saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kapÄ±da

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yurt genelinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve KÄ±yÄ± Ege ile akÅŸam saatlerinden sonra Antalya'nÄ±n doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yaÄŸmur ve saÄŸanak, gece Bilecik ve Kütahya çevrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey, iç ve batÄ± kesimlerde 1 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, güney bölgelerde deÄŸiÅŸmeyeceÄŸi tahmin ediliyor. RüzgarÄ±n genellikle güney ve güneybatÄ±, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile GüneydoÄŸu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 4

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Bursa: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Ä°zmir: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla kÄ±yÄ±larÄ± çok bulutlu 14

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla kÄ±yÄ±larÄ± çok bulutlu, gece doÄŸusunun kÄ±yÄ± kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu -4

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 7

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

ÅŸehit haberleri

Bitlis'teki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 jandarma uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu

Bitlis Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda 2 jandarma uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu 2 asker de yaralandÄ±

rehine olayÄ±

EÅŸini ve Ã§ocuÄŸunu rehin alan gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 13 saat sonra polise teslim oldu

Ä°zmirâ€™in Buca Ä°lÃ§esiâ€™nde evinin penceresinden elindeki pompalÄ± tÃ¼fekle rastgele ateÅŸ aÃ§an Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi 13 saat sonra polise teslim oldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda 2 bin 85 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Suriye'de 4 buÃ§uk aydÄ±r devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarejatÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar DAEÅž ve PKK'lÄ± 2 bin 85 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi