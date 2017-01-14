Kahraman polis hakkÄ±nda gÃ¼nler sonra ortaya Ã§Ä±kan gerÃ§ekler

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in arkadaÅŸÄ± Åžahin Ã‡evik, kahraman polisle ilgili bilinmeyenler anlattÄ±

Ä°zmir Adliyesi önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin ile 5 yÄ±l birlikte çalÄ±ÅŸan ve olay günü arkadaÅŸÄ±yla birlikte olan emekli polis memuru Åžahin Çevik, AA muhabirine kahraman polisle ilgili anÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±.Çevik, 2010-2015 arasÄ±nda Sekin ile Ä°zmir Adliyesinde görev yaptÄ±klarÄ±nÄ±, emekli olduktan sonra mahkemelerde bilirkiÅŸilik görevinde bulunduÄŸu için günde en az 5 saatinin Fethi Sekin ile geçtiÄŸini belirtti.Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 5 Ocak PerÅŸembe günü de Sekin ile birlikte olduklarÄ±nÄ± ifade eden Çevik, "PatlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± polis kulübesinde Sekin ile olay günü çay içtik. Son kez bana çay Ä±smarladÄ±. Gündelik konularÄ± konuÅŸtuk. Ä°ÅŸim vardÄ± yanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±m, 10 dakika sonra bu olay gerçekleÅŸti." dedi.

Emekli olduktan sonra Sekin'i her fÄ±rsatta terör olaylarÄ±na karÅŸÄ± uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çevik, herkes tarafÄ±ndan sevilen ve yardÄ±msever olan mesai arkadaÅŸÄ±nÄ±n birçok kiÅŸiye iyiliÄŸinin dokunduÄŸunu, adliyeye bavullarÄ± ile giremeyen vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± için eÅŸyalarÄ±nÄ± görev yaptÄ±ÄŸÄ± yere bÄ±rakmalarÄ±na izin verdiÄŸini söyledi.

Görevindeki baÅŸarÄ±lar nedeniyle emniyet teÅŸkilatÄ±nda herkesin Fethi Sekin'e gÄ±pta ile baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Çevik, "Fethi de terörden bayaÄŸÄ± rahatsÄ±zdÄ±. Biran önce ülkeye barÄ±ÅŸÄ±n gelmesini istiyordu. Fethi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaÅŸÄ±ydÄ±, Türk kadar Türk'tü." diye konuÅŸtu.

"Åžehit olmak istiyordu"

Fethi Sekin'in kahramanlÄ±ÄŸÄ± sayesinde Ä°zmir'de büyük bir felaketin önlendiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Çevik, ÅŸöyle devam etti:

"Hiçbir polis açÄ±k açÄ±k merminin üzerine gitmez ama onun gözü karaydÄ±. BaÅŸkasÄ±na zarar geleceÄŸini düÅŸündüÄŸü için kendi ailesini ve çocuklarÄ±nÄ± hiç düÅŸünmeden gitti. Hiç kimse pisi pisine ölmek istemez. Böyle ÅŸerefli bir ÅŸekilde ölmek ister. Zaman zaman konuÅŸurduk. 'Çocuklar aÄŸlÄ±yor ama hepsi cennete gitti. Allah herkese nasip etsin derdi'. DileÄŸi gerçekleÅŸti. EvlatlarÄ± babalarÄ±yla gurur duysunlar. EÅŸi, öyle bir insanÄ±n eÅŸi olduÄŸu için gurur duyacak baÅŸlarÄ± her zaman dik olacaktÄ±r. Kendi çocuklarÄ±nÄ± yetim bÄ±raktÄ± ama yüzlerce insanÄ±n evladÄ±nÄ±n yetim kalmasÄ±na engel oldu. Fethi kahramandÄ±r."

"Freni patlayan tÄ±rÄ± durdurmuÅŸ"

Çevik, kahraman polis memuru Sekin'in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir kahramanlÄ±ÄŸÄ± da ÅŸöyle anlattÄ±:

"Manisa'dan gelen bir tÄ±rÄ±n 2014'de freni patlamÄ±ÅŸtÄ±. Åžoför, 155'i aramÄ±ÅŸ, 'tÄ±rÄ± durduramÄ±yorum, yolu boÅŸaltmaya çalÄ±ÅŸÄ±n' demiÅŸ. Fethi olay yerine yakÄ±ndÄ±. Hemen gitti. SanÄ±rÄ±m Osman Kibar MeydanÄ±'ndan itibaren motoruyla tÄ±rÄ±n önüne geçti. YokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± olduÄŸu için duramayan tÄ±rÄ±n önüne geçerek ona yol açmÄ±ÅŸtÄ±. O zamanda çok insanÄ±n canÄ±nÄ± kurtardÄ±. TÄ±r düz yola kadar gelip kendiliÄŸinden durmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. O zaman CenabÄ± Hakk canÄ±nÄ± almadÄ±, böyle bir ÅŸerefli bir olayda canÄ±nÄ± aldÄ±."

Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± giriÅŸindeki polis kulübesinin önünden artÄ±k geçemediÄŸini, gözünün hep Sekin'i aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Çevik, "Ä°yi ki onunla çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±m, görev yapmÄ±ÅŸÄ±m, onun yanÄ±nda emekli olmuÅŸum." dedi.