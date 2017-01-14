Ä°stanbul'daki barajlarÄ±n doluluk oranÄ±yla ilgili sevindiren haber

Ä°stanbul'un su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan barajlarÄ±n doluluk oranÄ± 64,06 olarak tespit edildi

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su saÄŸlayan toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi, son 15 günde yüzde 15,86 arttÄ±.

Geçen yÄ±l martta 87,35 ile en yüksek seviyesine ulaÅŸan doluluk oranlarÄ±, nisanda 85,89, mayÄ±sta 81,15, haziranda 74,74, temmuzda 66,59, aÄŸustosta 52,78, eylülde 48,92, ekimde 41,67, kasÄ±mda 36,37, aralÄ±kta 51,08 olarak gerçekleÅŸti.Kente su saÄŸlayan barajlardaki doluluk oranÄ± 13 Ocak itibarÄ±yla 64,06 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk 13 Ocak tarihleri dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 2009'da 46,69, 2010'da 94,17, 2011'de 84,99, 2012'de 63,07, 2013'te 67,90, 2014'te 34,29, 2015'te 81,26, 2016'da 65,11 olarak kayÄ±tlara geçti.