TÃ¼rkan Saylanâ€™Ä±n kardeÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ã‡aÄŸdaÅŸ YaÅŸamÄ± Destekleme DerneÄŸiâ€™nin onursal baÅŸkanÄ± merhum TÃ¼rkan Saylanâ€™Ä±n kardeÅŸi GÃ¼ndÃ¼z Saylan hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bodrum’a baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±laÄŸaç Mahallesi’ne 14 yÄ±l önce ev yaptÄ±rdÄ±ktan sonra eÅŸi Ayla Saylan ile birlikte buraya yerleÅŸen, 2 çocuk ve 1 torunu olan emekli makine mühendisi, ÇaÄŸdaÅŸ YaÅŸamÄ± Destekleme DerneÄŸi üyesi Gündüz Saylan, bugün 05.30’da, tedavi gördüÄŸü Bodrum AcÄ±badem Hastanesi’nde kurtarÄ±lamadÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldan bu yana baÄŸÄ±rsak ve karaciÄŸer kanseri tedavisi gören ve hastalÄ±ÄŸÄ±n vücudunun tamamÄ±na yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen Saylan’Ä±n, 2009 yÄ±lÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ablasÄ± Türkan Saylan ile birlikte dernekte önemli çalÄ±ÅŸmalara imza attÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Gündüz Saylan’Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± iç mimar bilge Yüceoral, "Türkan abla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdikten sonra, O da derneÄŸin bayraÄŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ; her türlü desteÄŸi vermiÅŸti. Ölümü yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve bizleri yasa boÄŸdu. Böyle deÄŸerler kolay yetiÅŸmiyor, acÄ±mÄ±z büyük" dedi.Gündüz Saylan’Ä±n cenazesi yarÄ±n Bodrum Adliye Camii’nde öÄŸleleyin kÄ±lÄ±nacak namaz ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KÄ±zÄ±laÄŸaç Mahallesi MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda topraÄŸa verilecek.