Adana ValiliÄŸine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin kimliÄŸi belli oldu

Adana ValiliÄŸine bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Valilik binasÄ±na yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren kadÄ±n teröristin kimliÄŸi belirlenirken, saldÄ±rÄ±yÄ± organize ettiÄŸi ileri sürülen oto tamircisi polise ve savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadede, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kadÄ±n teröristin çantasÄ±ndan bomba çÄ±kararak kendisini de tehdit ettiÄŸini öne sürdü.24 KasÄ±m tarihinde 2 sivilin ÅŸehit olduÄŸu ve 33 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Adana ValiliÄŸine yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili soruÅŸturma, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± valilik otoparkÄ±na bomba yüklü araç koyarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi iddia edilen kadÄ±n teröristin Ç.K. olduÄŸu ve Suriye'ye kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Polis, Adana ValiliÄŸine bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunduktan sonra kaçtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bombacÄ± kadÄ±n Ç.K. ile bu kadÄ±n bombacÄ±ya yardÄ±m ettiÄŸi iddia edilen diÄŸer kiÅŸileri yakalamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

Valilik otoparkÄ±nda 24 KasÄ±m 2016'da bombalÄ± araçla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 33 kiÅŸi ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± terör örgütü PKK'nÄ±n yan kolu TAK üstlenmiÅŸti.

Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri bomba yüklü baÅŸka bir aracÄ± ise SarÄ±hamzalÄ± Mahallesi'nde takibe almÄ±ÅŸtÄ±."Dur" ihtarÄ±na uymayan terörist, polis ekiplerinin ateÅŸ açmasÄ± sonucu etkisiz hale getirilmiÅŸ, araçta yapÄ±lan incelemede bulunan bombalar ekiplerce imha edilmiÅŸti.