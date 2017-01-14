Bitlis ÅŸehitleri sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

Bitlis'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen jandarma uzman Ã§avuÅŸlar Veysel Åžirin ile Samet Kaya'nÄ±n cenazeleri memleketlerine uÄŸurlandÄ±

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ÅŸehit olan jandarma uzman çavuÅŸlar Veysel Åžirin ile Samet Kaya için tören düzenlendi.Åžehitlerin Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸlarÄ±, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki tören alanÄ±na getirilerek, öz geçmiÅŸleri okundu.SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kur-an'Ä± Kerim okunarak dua edildi.

Åžehitlerin tabutlarÄ±na sarÄ±larak aÄŸlayan yakÄ±nlarÄ±nÄ± askerler teselli etti.

Ä°l Müftü Vekili Ramazan Çiftçi'nin dua etmesinin ardÄ±ndan ÅŸehit Åžirin'in naaÅŸÄ± Hatay'Ä±n Hassa ilçesine, ÅŸehit Kaya'nÄ±n naaÅŸÄ± ise Adana'nÄ±n YumurtalÄ±k ilçesine uÄŸurlanmak üzere, MuÅŸ HavaalanÄ±'na götürüldü.Törene, Vali Vekili Kamil Güzel, 8. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral YÄ±lmaz Uyar, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Mustafa Gezer, Ä°l Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri, siyasi parti il baÅŸkanlarÄ±, vatandaÅŸlar ve askeri erkan katÄ±ldÄ±.