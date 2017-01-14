Ä°stanbul iÃ§in korkutan aÃ§Ä±klama 300 bin bina yÄ±kÄ±lacak

Mimar/Kent Bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp olasÄ± bir afet durumunda Ä°stanbul'da 300 bin binanÄ±n yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti

Son bir haftada yaÅŸanan, Ataköy Camii’nde çöken tente, DilovasÄ±’ndaki fabrikada meydana gelen patlama ve son olarak da Zeytinburnu’nde çöken bina olaylaylarÄ±, Türkiye’de kent ve çevre güvenliÄŸi konusunu bir kez daha gündeme taÅŸÄ±dÄ±. Hakan Çelik ile Hafta Sonu, Ä°stanbul baÅŸta olmak üzere, ÅŸehirlerin ne kadar güvenli olduÄŸunu ve depreme ne kadar hazÄ±r olduÄŸunu masaya yatÄ±rdÄ±.

Gazeteci yazar Mahmut Övür ve Mimar / Kent Bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp’in konuk olduÄŸu programda, özellikle deprem konusunda önemli noktalara dikkat çekildi.

‘OlasÄ± bir afette 300 bin yapÄ± yerle bir olacak’

Türkiye’nin kentleÅŸme ve inÅŸaat konusunda çok geride kaldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Ahmet Vefik Alp, olasÄ± bir depremde sadece Ä°stanbul’da 100 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybedeceÄŸini, 300 bin yapÄ±nÄ±n yerle bir olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Afet toplanma alanlarÄ±nÄ±n da doldurulduÄŸuna dikkat çeken Prof. Dr. Alp, olasÄ± bir deprem sonrasÄ±nda hayatta kalanlarÄ±n da çok büyük sorunlar yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Kent Bilimi ve MimarlÄ±k konusunda Türkiye’deki uzmanlardan biri olan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, MHP’den iki kez olmak üzere, DYP ve DSP’den Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na dört kez aday olmuÅŸtu.