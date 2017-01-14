KapatÄ±lan Taraf gazetesinin sahibi iÃ§in FETÃ–'den yakalama kararÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan Taraf Gazetesi'nin imtiyaz sahibi BaÅŸar Arslan hakkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§undan yakalama kararÄ± verildi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Can Tuncay tarafÄ±ndan FETÖ'nün stratejisi ve amacÄ± doÄŸrultusunda yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla kapatÄ±lan Taraf Gazetesi yazar ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, gazetenin imtiyaz sahibi BaÅŸar Arslan hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine harekete geçen polis ekipleri, Arslan'Ä± söz konusu adreslerde bulamadÄ±. Bunun üzerine savcÄ±lÄ±k, Arslan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Talebi deÄŸerlendiren Ä°stanbul 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi kararÄ±nda, ÅŸüpheli Arslan'Ä±n FETÖ'nün emniyet ve yargÄ± içerisindeki unsurlarÄ± tarafÄ±ndan sahte veya maniple edilmiÅŸ delillere dayanan, terör örgütünün stratejisi ve amacÄ± doÄŸrultusunda, TSK içerisindeki örgüte mensup olmayan asker ÅŸahÄ±slarÄ± tasfiye amaçlÄ± kamuoyunda “kumpas” diye tabir edilen Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk soruÅŸturmalarÄ±nda toplum genelinde haklÄ±lÄ±k algÄ±sÄ± yaratma iÅŸlevi gören ve örgütle iltisakÄ± gerekçesiyle kapatÄ±lan Taraf Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olduÄŸu vurgulandÄ±.Hakimlik kararÄ±nda, "Söz konusu gazetenin genel yayÄ±n yönetmenliÄŸini yapmÄ±ÅŸ Ahmet Altan ve yazar Mehmet Baransu ile terör örgütünün medya unsurlarÄ±ndan olduklarÄ±, örgütsel olarak 'büyük aÄŸabeyler' olarak tabir edilen grup arasÄ±nda yer alan istiÅŸare heyeti üyesi ÅŸüpheli Alaeddin Kaya tarafÄ±ndan verilen talimatlarla haber hazÄ±rlayÄ±p yayÄ±mladÄ±klarÄ±" denilerek, bu haliyle ÅŸüpheli Arslan'Ä±n süreklilik arz edecek ÅŸekilde terör örgütü adÄ±na faaliyet göstermek suretiyle atÄ±lÄ± suçu iÅŸlediÄŸi ileri sürüldü.

Hakimlik, hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen ÅŸüphelinin ikamet adresinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±, bu ÅŸekilde firari konumda olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan BaÅŸar Arslan hakkÄ±nda “FETÖ silahlÄ± terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na hükmetti.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ahmet Altan ve Mehmet Altan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.