Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼venilir ismi

Gezici AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin "TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼venilir ismi"ni araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ankete gÃ¶re, birinci sÄ±rada UÄŸur DÃ¼ndar Ã§Ä±karken, ikinci sÄ±rayÄ± Acun IlÄ±calÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± ise Hande FÄ±rat aldÄ±.

Gezici AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin Türkiye genelinde 8 bin 762 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± ankete göre, "Türkiye'nin en güvenilir ismi" UÄŸur Dündar seçildi. TV8'in sahibi Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n ikinci sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± listeye, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± "FaceTime" uygulamasÄ±yla ekranlara taÅŸÄ±yan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande FÄ±rat da üçüncü sÄ±radan girdi.

30 Ä°L VE 38 Ä°LÇEYÄ° KAPSADI

Gezici AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin "Türkiye'nin en güvenilen isimleri" araÅŸtÄ±rmasÄ± 24 – 30 AralÄ±k 2016 tarihinde, Türkiye genelinde TÜÄ°K verilerinden örneklem oluÅŸturularak 30 il ve 38 ilçeye baÄŸlÄ± 84 mahalle ve köyde, 18 yaÅŸ ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 8 bin 762 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yüz yüze görüÅŸülerek gerçekleÅŸtirildi.

DÜNDAR, ILICALI VE FIRAT Ä°LK 3'TE

Gezici AraÅŸtÄ±rma Merkezi, Türkiye genelinde halkÄ±n en çok güven duyduÄŸu isimleri belirledi. UÄŸur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alÄ±rken, Acun IlÄ±calÄ± ile Hande FÄ±rat da ilk üçte yer alan diÄŸer isimler oldu. 30 kiÅŸilik listenin 23'ü erkek, 7'si ise kadÄ±nlardan oluÅŸtu.

SON SIRADA TARKAN VAR

AraÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±na göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri sÄ±ralamasÄ±nda zirveyi UÄŸur Dündar aldÄ±. Ä°kinci sÄ±rada Acun IlÄ±calÄ± bulunurken, üçüncü sÄ±rada Hande FÄ±rat, dördüncü sÄ±rada Cem YÄ±lmaz, beÅŸinci sÄ±rada ise Ahmet Hakan yer aldÄ±. DiÄŸer isimler ise ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±: Ä°smail Küçükkaya, KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ, Fatih Terim, Orhan Gencebay, Ä°lker BaÅŸbuÄŸ, Nihat HatipoÄŸlu, Ali Koç, Åžirin PayzÄ±n, YÄ±lmaz Özdil, Müge AnlÄ±, Ahmet Kural, Murat Boz, Melih AltÄ±nok, Ä°lber OrtaylÄ±, Fatih Portakal, Sibel Can, Kadir Ä°nanÄ±r, Türkan Åžoray, Fatih AltaylÄ±, Hülya AvÅŸar, ErtuÄŸrul Özkök, Erkan Tan, Gülben Ergen, Hakan Çelik, Tarkan.

30 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K LÄ°STEDE 12 GAZETECÄ° VAR

En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 30 kiÅŸilik listede 12 tane gazeteci ve haberci yer aldÄ±. Ä°lk sÄ±rada bulunan UÄŸur Dündar ile üçüncü sÄ±rada yer alan Hande FÄ±rat, halkÄ±n habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 30 kiÅŸinin 23'ünün erkek, 7'sinin ise kadÄ±n olduÄŸu görüldü.

"HANDE FIRAT, TÜRK KADINININ TEMSÄ°LÄ°"

AraÅŸtÄ±rmayÄ± deÄŸerlendiren Gezici AraÅŸtÄ±rma Åžirketler Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici, her yÄ±l düzenli olarak yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmada, bu yÄ±l Hande FÄ±rat'Ä±n üçüncü sÄ±rada yer almasÄ±nÄ±, "Türk halkÄ±nÄ±n gönlünü kazanan çok önemli bir isim olarak görülüyor. 15 Temmuz darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±nda CNN Türk'te cesaretli duruÅŸu, modern Tük kadÄ±nÄ±n demokrasiye sahip çÄ±kmasÄ±nÄ± temsil etti. FarklÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalarda da karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan önemli isim haline geldi. '15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi dediÄŸimizde aklÄ±nÄ±za ne geliyor' diye sorduÄŸumuzda her üç vatandaÅŸtan birisi Hande FÄ±rat ismini ifade ediyor" ifadesiyle deÄŸerlendirdi.

"ACUN ILICALI, YENÄ° KEMAL SUNAL'DIR"

HalkÄ±n, Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± her yÄ±l artan bir ÅŸekilde sevdiÄŸini ve güvendiÄŸini belirten Gezici, "Türkiye'ye eÄŸlence dünyasÄ±nÄ±n ilklerini getirmesi, uzun yÄ±llara dayanan mesleki tecrübesi, kendisini güçlü ve güvenilir kÄ±lÄ±yor. Acun IlÄ±calÄ±, Türk toplumun dertlerini tasalarÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakmasÄ±nÄ± saÄŸlayan en önemli isim haline gelmiÅŸtir. Günümüzün Kemal Sunal olarak ifade edebiliriz" dedi.

"DÜNDAR, HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNUYOR"

UÄŸur Dündar ile ilgili de açÄ±klama yapan Gezici, ÅŸunlarÄ± söyledi: "16 yÄ±llÄ±k araÅŸtÄ±rmacÄ± hayatÄ±mda gördüÄŸüm önemli isimlerin hep baÅŸÄ±nda gelmiÅŸtir. TRT'nin tek kanal olduÄŸu yÄ±llardan beri çaÄŸdaÅŸ Atatürkçü bir kimliÄŸe sahip olmasÄ±, Türk halkÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± savunuyor oluÅŸu, onu güçlü ve güvenilir kÄ±lmaktadÄ±r."

"Türkiye'nin en güvenilir isimleri" listesinde yer alan 30 kiÅŸi ÅŸöyle:

- UÄŸur Dündar

- Acun IlÄ±calÄ±

- Hande FÄ±rat

- Cem YÄ±lmaz

- Ahmet Hakan

- Ä°smail Küçükkaya

- KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ

- Fatih Terim

- Orhan Gencebay

- Ä°lker BaÅŸbuÄŸ

- Nihat HatipoÄŸlu

- Ali Koç

- Åžirin PayzÄ±n

- YÄ±lmaz Özdil

- Müge AnlÄ±

- Ahmet Kural

- Murat Boz

- Melih AltÄ±nok

- Ä°lber OrtaylÄ±

- Fatih Portakal

- Sibel Can

- Kadir Ä°nanÄ±r

- Türkan Åžoray

- Fatih AltaylÄ±

- Hülya AvÅŸar

- ErtuÄŸrul Özkök

- Erkan Tan

- Gülben Ergen

- Hakan Çelik

- Tarkan