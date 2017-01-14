Emekli subay ve astsubaylar yeniden gÃ¶rev baÅŸÄ±na geÃ§iyor

Emekli subay ve astsubaylar askeri Ã¶ÄŸrenci ve personele eÄŸitim vermek iÃ§in memur maaÅŸÄ± ile her gÃ¼n iÃ§in Ã¼cretlendirilecek.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, emekli subay ve astsubaylar, askeri öÄŸrenci ve personel temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilecek. Görevlendirilecek subay ve astsubaylara, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±k katsayÄ±sÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸÄ±lan her gün için ücret olarak ödenecek.

YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RDÄ°

"Emekli Subay ve AstsubaylarÄ±n Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Personel ve Askeri ÖÄŸrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.OlaÄŸanüstü hal kapsamÄ±nda 22 KasÄ±m 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 678 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile yapÄ±lan düzenlemenin iÅŸleyiÅŸine yönelik hazÄ±rlanan yönetmelik, 31 AralÄ±k 2020 tarihini geçmemek ÅŸartÄ±yla Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± birimlerde personel ve askeri öÄŸrenci temin faaliyetlerine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylar ile bunlarÄ± görevlendirecek birimleri kapsÄ±yor.

SEÇÄ°M MÄ°LLÄ° SAVUNMA BAKANI TARAFINDAN YAPILACAK

Buna göre, personel ve askeri öÄŸrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarÄ±n seçimi iÅŸlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasÄ±ndan Milli Savunma BakanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.Seçilen emekli personel arasÄ±ndan yapÄ±lacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine iliÅŸkin hususlar Personel Genel MüdürlüÄŸünce yürütülecek. Bu ÅŸekilde yapÄ±lan görevlendirmeler, gerektiÄŸinde görevlendirme süresine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n aynÄ± usulle sonlandÄ±rÄ±labilecek.

MÄ°LLÄ° GÜVENLÄ°ÄžE TEHDÄ°T OLUÅžTURDUÄžU BELÄ°RLENENLER ALINMAYACAK

Askeri öÄŸrenci ve personel temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda, cezalarÄ± ertelenmiÅŸ, seçenek yaptÄ±rÄ±mlardan birine çevrilmiÅŸ, genel ya da özel af kanunlarÄ± kapsamÄ±na girmiÅŸ veya haklarÄ±nda hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa dahi, devletin güvenliÄŸine karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar, halkÄ± askerlikten soÄŸutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama ile zimmet, irtikap, iftira, rüÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanÄ±klÄ±k, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldÄ±rÄ±, cinsel taciz, kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakmak, fuhuÅŸ, hileli iflas gibi yüz kÄ±zartÄ±cÄ± veya ÅŸeref ve haysiyet kÄ±rÄ±cÄ± suçlar ile kaçakçÄ±lÄ±k, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± açÄ±ÄŸa vurma suçlarÄ±ndan birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte Ä±srar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarÄ±ndan birisinden mahkum olmamak gibi nitelikler aranacak.Görevlendirilecek subay ve astsubaylarda, kamusal haklarÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lmamÄ±ÅŸ olmak, milli güvenliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu tespit edilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliÄŸi, aidiyeti, iltisakÄ± veya irtibatÄ± olmamak gibi niteliklere de bakÄ±lacak.

HÄ°ZMETLERÄ°N YÜRÜTÜLMESÄ°NDE GÖREV VERÄ°LECEK

Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, askeri öÄŸrenci ve personel temin sürecinin aÅŸamalarÄ±nda, temin maksatlÄ± hazÄ±rlanacak kÄ±lavuz, emir ve talimat esaslarÄ±nÄ±n belirlenmesi iÅŸlemlerinde, adaylarÄ±n baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ön incelemesi ve kayÄ±t kabul aÅŸamasÄ±nda, fiziki yetenek testlerinin icra aÅŸamasÄ±nda, saÄŸlÄ±k muayenesi iÅŸlemlerinin koordinesinde, mülakat faaliyetlerinin icrasÄ±nda ve temin sürecinde ihtiyaç duyulan diÄŸer konularda görev verilebilecek.Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, görevi sÄ±rasÄ±nda vakÄ±f olduÄŸu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrÄ±lsa dahi hiçbir ÅŸekilde açÄ±klayamayacak. Görevi sona erdiÄŸinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade edecek.Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak.

Ä°ÅžTE GÖREVLENDÄ°RÄ°LECEK PERSONELE VERÄ°LECEK MAAÅž

Görevlendirilecek subay ve astsubaylara, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±k katsayÄ±sÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, çalÄ±ÅŸÄ±lan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapÄ±lmayacak.Emekli subay ve astsubaylarÄ±n ikamet ettiÄŸi yerin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yerde görevlendirilmesi durumunda, belirtilen ücrete ilave olarak 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanunu esaslarÄ±na göre iÅŸlem yapÄ±lacak.Temin faaliyetlerinin etkinliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik katkÄ± saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla emekli subay ve astsubaylar bir plan dahilinde eÄŸitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilecek.