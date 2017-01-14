Meteoroloji il il uyardÄ± kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, MuÄŸla ve ilçeleri, Burdur Göller yöresi ile Antalya ve ilçelerinin yarÄ±n öÄŸleden sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi belirtildi. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sahil kesimlerde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, iç kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olacaÄŸÄ± ifade edildi.

RüzgarÄ±n güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceÄŸi, Antalya civarlarÄ±nÄ±n öÄŸle saatlerine kadar kuzey yönlerden eseceÄŸi bildirildi.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, MuÄŸla merkez ve Ula, Milas, Datça, Marmaris, KöyceÄŸiz, Isparta'nÄ±n Gönen, Atabey ve Uluborlu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacaÄŸÄ± belirtildi. Ä°ç kesimlerde orta, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.