Ä°lber OrtaylÄ±'dan Aya Ä°rini Kilisesi iÃ§in uyarÄ± Derhal kapatÄ±lmalÄ± yoksa Ã§Ã¶kecek

ÃœnlÃ¼ tarihÃ§i Ä°lber OrtaylÄ± Aya Ä°rini Kilisesi iÃ§in uyarÄ±da bulunarak, derhal kapatÄ±lmazsa Ã§Ã¶keceÄŸini belirtti.

Ünlü tarihçi Ä°lber OrtaylÄ± TopkapÄ± SarayÄ± içerisinde yer alan Aya Ä°rini Kilisesi (Müzesi) için, "25 yÄ±l kapatÄ±lmalÄ±, yoksa çöker!" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ä°lber OrtaylÄ±, NTV'de yayÄ±nlanan "Gel Zaman Git Zaman" programÄ±nda, bugün konserlerin vazgeçilmez mekanlarÄ± arasÄ±nda yer alan Aya Ä°rini Kilisesi (Müzesi) ile ilgili çok kritik bir uyarÄ±da bulundu.

"DERHAL KAPATILMALI, YOKSA ÇÖKECEK!"

Prof. Dr. OrtaylÄ±, TopkapÄ± SarayÄ± içerisinde yer alan tarhi yapÄ±nÄ±n derhal kapatÄ±lmasÄ±, 25 yÄ±l açÄ±lmamasÄ± ve restorasyona tabi tutulmasÄ±nÄ±, aksi taktirde çökme tehlikesiyle yüz yüze olduÄŸunu söyledi.