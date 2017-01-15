8 gÃ¼ndÃ¼r aranan kÄ±z periÅŸan halde sokakta bulundu

Ankara'da 8 gÃ¼n Ã¶nce kaÃ§Ä±rÄ±lan G.A.'nÄ±n babasÄ± kÄ±zÄ±nÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde kandÄ±rÄ±lÄ±p kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "UyuÅŸturucu verilmiÅŸ, beni tanÄ±madÄ±" dedi.

Ankara'da meydana gelen tüyler ürpertici olay ÅŸöyle geliÅŸti: Çankaya'nÄ±n AyrancÄ± Mahallesi MeneviÅŸ Sokak'taki evinden 6 Ocak Cuma günü çÄ±kan ve bir daha göre dönmeyen 13 yaÅŸÄ±ndaki G.A'nÄ±n ailesi kÄ±zlarÄ±nÄ±n Facebook'tan tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 28 yaÅŸÄ±ndaki G.D. isimli genç tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla polise baÅŸvurdu. Polis arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlarken G.A. dün Sabah kendisini kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öne sürülen G.D ile birlikte Çankaya TunalÄ± Hilmi Caddesi'nde polisler tarafÄ±ndan bulundu.

"HELALLÄ°K Ä°STEDÄ°"

KÄ±zÄ±nÄ±n zorla kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen baba Ömer A., kÄ±zÄ±nÄ±n bulunmadan 3 gün önce ankesörlü telefondan kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ankara dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kartÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bu nedenle helallik istediÄŸini söyledi. KÄ±zÄ±nÄ±n çÄ±ÄŸlÄ±k seslerinin ardÄ±ndan telefonun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen baba, "O daha 13 yaÅŸÄ±nda, kendi isteÄŸiyle gitmez. KandÄ±rÄ±ldÄ±" dedi. Baba Ömer A. kÄ±zÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸananlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde anlattÄ±:

"UYUÅžTURUCU VERMÄ°ÅžLER"

"Sabah erken saatlerde emniyetten aradÄ±lar. KÄ±zÄ±mÄ±n bulunduÄŸunu söylediler. YanÄ±na gittiÄŸimizde beni tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek uzaklaÅŸtÄ±. KÄ±zÄ±ma uyuÅŸturucu madde vermiÅŸler. Polisler pazartesi gününe kadar sosyal hizmetler gözetiminde olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Pazartesi adli tÄ±pa götürülecek. O adam da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Küçük bir kÄ±zÄ± kandÄ±rarak kaçÄ±rdÄ±, ceza almasÄ±nÄ± istiyoruz."