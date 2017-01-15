Bursa'da korkutan yangÄ±n 13 Ã§ocuk dumandan zehirlendi

Bursa'da binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir aracÄ±n yanmasÄ±yla yangÄ±nÄ±n binaya sÄ±Ã§ramasÄ± sonucu 13 Ã§ocuk dumandan zehirlenince hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bursa'da 5 katlÄ± bir binanÄ±n önündeki araçta yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±n kÄ±sa sürede binanÄ±n giriÅŸine sÄ±çradÄ±. Ä°çinde çocuklarÄ±n da olduÄŸu 13 kiÅŸi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bursa'nÄ±n merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesinde 5 katlÄ± bir binada meydana gelen yangÄ±nda 13 kiÅŸi dumandan etkilenerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ARAÇTA BAÅžLAYAN YANGIN, BÄ°NANIN GÄ°RÄ°ÅžÄ°NE SIÇRADI

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karÅŸÄ± 05.30 sÄ±ralarÄ±nda Bursa'nÄ±n merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesi, Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlÄ± bir binanÄ±n önünde park halinde bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldÄ±. Alev alan araçtan binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda bulunan dükkana sÄ±çrayan yangÄ±n kÄ±sa sürede büyüyerek tüm dükkanÄ± kapladÄ±. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na kÄ±sa sürede müdahale ederken binada yaÅŸayan çoÄŸunluÄŸu çocuk olmak üzere çok sayÄ±da kiÅŸi dumandan etkilendi. Ä°tfaiye ekipleri binada bulunan kiÅŸileri tahliye etti. Dumandan etkilenen yaklaÅŸÄ±k 13 kiÅŸi olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayda can kaybÄ± ya da yaralanan olmazken polis olay ile ilgili geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.