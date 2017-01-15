MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n intihar eden eÅŸinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durum ne

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±na ateÅŸ ederek intihar etmesi sonucunda hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AmeliyatÄ±n ardÄ±ndan SancaklÄ±'nÄ±n yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

BaÅŸÄ±na ateÅŸ ederek intihar giriÅŸiminde bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n tedavisinin, yoÄŸun bakÄ±mda sürdürüldüÄŸü açÄ±klandÄ±. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'da bulunan eÅŸi Hülya SancaklÄ±, baÅŸÄ±na silahla ateÅŸ ederek intihar giriÅŸiminde bulundu. Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 12'nci madde oylamasÄ±na katÄ±lan SancaklÄ±, eÅŸinin intihara teÅŸebbüs ettiÄŸi haberini oy sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda aldÄ±. Hülya SancaklÄ±, Ä°stanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

BAÅžBAKAN UÇAÄžINI TAHSÄ°S ETTÄ°

Ä°stanbul'a gitmek için uçak bulamayan SancaklÄ±'ya BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m BaÅŸbakanlÄ±k uçaÄŸÄ±nÄ± tahsis etti. SancaklÄ±'yÄ± taÅŸÄ±yan uçak saat 22.10 sÄ±ralarÄ±ndan Atatürk HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. VÄ°P'den çÄ±kan SancaklÄ± buradan eÅŸinin tedavi gördüÄŸü hastaneye gitti.

MECLÄ°S'TEN SANCAKLI'YA GEÇMÄ°Åž OLSUN MESAJI

Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, Saffet SancaklÄ±'nÄ±n intihar giriÅŸiminde bulunan eÅŸi Hülya SancaklÄ±'ya geçmiÅŸ olsun dileklerini iletti. Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal ise Saffet SancaklÄ±'ya önce baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bulundu, ardÄ±ndan eÅŸinin ameliyatta olduÄŸunu sonradan öÄŸrendiÄŸini belirterek geçmiÅŸ olsun dileÄŸinde bulundu.

"ATEÅžLÄ° SÄ°LAH YARALANMASI ÅžEKLÄ°NDE GETÄ°RÄ°LDÄ°"

Beyin Sinir Cerrahi UzmanÄ± Prof. Dr. Hidayet Akdemir, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, SancaklÄ±'nÄ±n saat 20.30 civarÄ±nda ateÅŸli silah yaralanmasÄ± ÅŸeklinde hastaneleri acil servisine getirildiÄŸini belirterek, yapÄ±lan ilk deÄŸerlendirmelerde hastanÄ±n solunum arresti mevcut olduÄŸunu söyledi.

''YOÄžUN BAKIMDA TEDAVÄ°SÄ° DEVAM EDÄ°YOR''

Acil müdahalenin ardÄ±ndan hastanÄ±n hemen ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akdemir, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu, beyin koruyucu önlemler alÄ±ndÄ±. Åžimdi ameliyat bitti, hasta yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Bundan sonra beyindeki basÄ±ncÄ± düÅŸürmek için tÄ±bbi uygulama devam edecek. HastamÄ±zÄ±n tedavisi yoÄŸun bakÄ±mda devam ediyor."

"DUALARINIZI BEKLÄ°YORUZ"

OlayÄ±n ardÄ±ndan Ankara'dan uçakla Ä°stanbul'a gelen Saffet SancaklÄ± da hastane önünde bekleyen vatandaÅŸlara teÅŸekkür ederek, "DualarÄ±nÄ±zÄ± bekliyoruz." dedi. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin de hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldÄ±.