Fuat Avni adlÄ± twitter hesabÄ± bakÄ±n kime aitmiÅŸ

'Fuat Avni' adlÄ± twitter hesabÄ± 'Haberdar' sitesinin yayÄ±n yÃ¶netmeni Said Sefa'ya ait olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturmanÄ±n ilk bölümü tamamlandÄ±. SoruÅŸturma çerçevesinde örgütün Fuat Avni isimli sosyal medya hesabÄ±nÄ±n kim tarafÄ±ndan ve nasÄ±l kurulduÄŸu da deÅŸifre edildi. "Muhammed Said Solak" ismiyle kurulan hesabÄ± incelemeye alan savcÄ±lÄ±k, Solak'Ä±n 2012'de mahkeme kararÄ±yla ismini Said Sefa yapan, 'Haberdar' sitesinin YayÄ±n Yönetmeni Said Sefa olduÄŸunu tespit etti.

ÖRGÜTÜN ANONÄ°M HESABI OLDU

HesabÄ±n 14 Åžubat 2014'te fuatavni'ye dönüÅŸtürüldüÄŸü anlaÅŸÄ±ldÄ±. Said Sefa'nÄ±n "fuatavni" haberini ilk yapan 'merkürhaber' sitesinde de yazar olarak görüldüÄŸü ve sitede bu hesabÄ±n tanÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± da belirlendi. SavcÄ±lÄ±k, Fuat Avni hesabÄ±nda kullanÄ±lan yazÄ±m dilini bilirkiÅŸi uzmanlarÄ±na da inceletti. Uzmanlar, "Korkma titre" ve "Kaybedenlerdensiniz" ifadelerinin, Sefa'nÄ±n yazÄ±m diline uyduÄŸunu belirledi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tespitlerine göre; Fuatavni isimli adres açÄ±ldÄ±ktan sonra örgütün anonim hesabÄ± haline geldi ve ÅŸifresi örgütün önemli isimleri ile paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Murat ÇaÄŸlak tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmada Said Sefa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Davut AydÄ±n isimli kiÅŸi de ÅŸüpheli oldu. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda FETÖ adÄ±na gerek basÄ±nda gerekse de sosyal medyada faaliyet yürüten 25'i tutuklu toplam 29 ÅŸüpheli hakkÄ±nda iddianame yazÄ±ldÄ±.