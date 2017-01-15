Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na ait gemilerin yÃ¼zde 70'i darbeye katÄ±lmÄ±ÅŸ

15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili soruÅŸturmalar sÃ¼rÃ¼yor. Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na ait askeri gemilerin yÃ¼zde 70'i darbeye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±lan 72 ÅŸüpheli hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n iddianamesinde dikkat çekici ayrÄ±ntÄ±lar yer aldÄ±. Ä°ddianamede, DDK'ya baÄŸlÄ± 29 askeri geminin, darbe giriÅŸimine iliÅŸkin mesaj gelmeden önce seyre baÅŸladÄ±klarÄ± vurgulandÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Tekin Küçük'ün hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, özetle ÅŸu bilgiler yer aldÄ±:Darbe ile ilgili ilk mesajÄ±n karargahlara intikal saati yaklaÅŸÄ±k 21.20 civarÄ±nda olduÄŸu belirtilerek, "Gölcük, Aksaz, Mersin, Ä°stanbul, Karadeniz EreÄŸli ve Foça'daki darbe giriÅŸimini desteklediÄŸi deÄŸerlendirilen birlik komutanlarÄ± tarafÄ±ndan emirlerindeki gemileri, darbe ile ilgili ilk mesajÄ±n birliklere intikalinden önce, yaklaÅŸÄ±k saat 21.00 civarÄ±nda, seyre kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±klarÄ± veya bu maksatla personel toplanma planlarÄ±nÄ± yürürlüÄŸe sokmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸtir" denildi.

MEDYAYI GEMÄ°LERDEN TAKÄ°P ETMÄ°ÅžLER

Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± 29 askeri geminin (ana muharip gemilerin yüzde 70'i) 15 Temmuz akÅŸamÄ± seyre kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi ifade edilerek, "Özellikle Marmara'da seyre kalkan gemilerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ± seyir süresince mobil telefon çekim alanÄ±nda bulunmuÅŸ ve birçoÄŸunun görsel medyayÄ± gemilerdeki TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile takip edebildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir" deÄŸerlendirilmesi yapÄ±ldÄ±.

3 ADET TOP ATIÅžI YAPILDI

Ä°ddianameye göre, seyre kalkan 29 gemiden sadece TCG Yavuz ve TCG Kemalreis'te silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. TCG Kemalreis isimli gemide 16 Temmuz günü saat 05.51'de 3 bin metre uzakta deniz üzerine emniyetli bir sahaya 3 adet top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

DENÄ°Z KUVVETLERÄ° KOMUTANI'NI KAÇIRMAK Ä°ÇÄ°N NAVÄ°GASYONDAN YARARLANMIÅžAR

Ä°ddianamede, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Bülent BostanoÄŸlu'nun Ä°stanbul'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir düÄŸünden kaçÄ±rÄ±lmasÄ± görevi için özel sekreteri Albay Mahmut Arduç'un liderliÄŸinde bir ekip oluÅŸturulduÄŸu, kaçÄ±rÄ±lma talimatÄ±nÄ±n TuÄŸamiral Ä°rfan ArabacÄ± tarafÄ±ndan verildiÄŸi, bu ekibin içinde, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n yakÄ±n korumalarÄ± Faruk Kamalak, Mehmet Metin, Mustafa Polat'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Fenerbahçe orduevinin önünde Albay Mahmut Arduç ve Tuncel Karaya ile buluÅŸan ÅŸüphelilerin, bu kiÅŸilerden BostanoÄŸlu'nun yerini öÄŸrendikten sonra "cep telefonlarÄ±ndaki navigasyon programÄ±na Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± BostanoÄŸlu'nun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± düÄŸün merasiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± otelin ismini yazarak tarif edilen yön doÄŸrultusunda harekete geçtikleri, ancak sonradan gelen bir telefonla KalamÄ±ÅŸ LimanÄ±'na döndükleri" belirtildi.

TÜRKKAN LÄ°STE GÖNDERDÄ°

Ä°ddianamede ÅŸüpheli Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un, darbe giriÅŸimi gecesi AkÄ±ncÄ± Üssü'nde bulunan TuÄŸamiral Ömer Faruk HarmancÄ±k ile telefon görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'nÄ±n emir subayÄ± olan Levent Türkkan'Ä±n cezaevinden gönderdiÄŸi dilekçesindeki listede Tosun'un FETÖ üyesi olduÄŸunun belirtildiÄŸi kaydedildi.

DARBE BAÅžARISIZ OLUNCA BELGELERÄ° Ä°MHA EDÄ°P KAÇTI

Ä°ddianamede eski Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± olarak görev yapan TuÄŸamiral Murat Åžirzai'nin, darbe giriÅŸiminde etkin rol aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžirzai'nin sabaha karÅŸÄ± odasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu koridordaki tuvalete altÄ± kez elinde poÅŸet ve yoÄŸun diskler ile girdiÄŸi, darbe soruÅŸturmasÄ±nda delil teÅŸkil edecek verileri tuvalette imha ettikten sonra eli boÅŸ olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ddianamede "Darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine, ÅŸüpheli Murat Åžirzai'nin makam odasÄ±nda karargahta bulunan bütün amirallerin katÄ±lÄ±mÄ±yla bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve eylemlerine son vererek karargahtan kaçÄ±lmasÄ± yönünde karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.