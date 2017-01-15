Meclis 15'inci ve 16'ncÄ± maddelere kabul oyu verdi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 15. ve 16. maddeleri de kabul edildi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin iki maddesi daha kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 15. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. 15. madde, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bütçe yetkisini düzenliyor.

CHP'DEN YAVAÅžLATMA POLÄ°TÄ°KASI

CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay 15. maddede oylarÄ±nÄ± düÅŸünerek kullanacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. CHP milletvekilleri oy kullanma esnasÄ±nda uzun süre kabinlerde kaldÄ±lar. TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n ise milletvekillerini oy kÄ±llanma konusunda uyardÄ±. AK Parti milletvekilleri de oy vere iÅŸlemini ayakta izlediler. AyrÄ±ca AK Parti milletvekilleri CHP milletvekillerini cep telefonlarÄ± ile kayda aldÄ±lar.

16. MADDE 341 KABUL ALDI

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 16'Ä±ncÄ± maddesi 341 oyla kabul edildi. 16'ncÄ± madde için yapÄ±lan oylamada 341 kabul, 134 ret, 1 çekimser, 3 boÅŸ, 3 geçersiz oy çÄ±ktÄ±. Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanÄ±n farklÄ± maddelerinde bulunan bazÄ± ibareler deÄŸiÅŸtiriliyor ya da metinden çÄ±karÄ±lÄ±yor.

5 MADDE KABUL EDÄ°LDÄ°

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 16'nci maddesi oyla kabul edildi. 16 saat süren anayasa mesaisinde, 5 madde kabul edildi. Meclis BaÅŸkan Vekili Ahmet AydÄ±n, Meclis genel kurulunu kalan 2 maddeyi bugün saat 16.00'da görüÅŸmek üzere saat 06.15'de kapattÄ±.