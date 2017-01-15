Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/01/2017 11:12

MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± kimdir


MHP milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± kendisini baÅŸÄ±ndan vurmuÅŸtu. Tedavisine yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde devam edilen SancaklÄ±'nÄ±n son fotoÄŸrafÄ±nÄ± da ailesiyle oy verirken Ã§ektirmiÅŸ.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili ve eski Milli Futbolcu Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi Hülya SancaklÄ± tabancayla kendisini vurdu.Saffet SancaklÄ±'nÄ±n medyadan uzak tuttuÄŸu eÅŸi Hülya SancaklÄ± ile ilgili gelen üzücü haberin ardÄ±ndan hemen herkes Hülya SancaklÄ±'nÄ±n kim olduÄŸunu merak etti.

GÖNÜLLÜ ÖÄžRETMENLÄ°K YAPIYORMUÅž

2014 yerel seçimlerinde Kocaeli Belediyesi Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Saffet SancaklÄ± seçmenlerine yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada eÅŸinden bahsetmiÅŸ ve "EÅŸim Hülya SancaklÄ± gönüllü öÄŸretmenlik yapmaktadÄ±r." demiÅŸti.

AÄ°LESÄ°YLE SON FOTOÄžRAFINI OY VERÄ°RKEN ÇEKTÄ°RMÄ°Åž

Hülya SancaklÄ± ile ilgili eÅŸi Saffet SancaklÄ±'nÄ±n kayÄ±tlara geçen son sözleri de bu açÄ±klamasÄ± oldu. Hülya SancaklÄ±'nÄ±n ailesiyle birlikte görüldüÄŸü son fotoÄŸraf ise 2015 genel seçimlerinde ailesiyle oy verirken çekildi.

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