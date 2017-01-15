TÃ¼bitak Bylock'un maliyetini aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼bitak BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Arif ErgiÌ‡n, FETÃ–'nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± mecra olan ByLock'un maliyetine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

TÜBÄ°TAK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Arif ErgiÌ‡n, FETÖ üyelerinin, haberleÅŸmek için geliÅŸtirdiÄŸi ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock'un maliyetine iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÜBÄ°TAK) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Arif ErgiÌ‡n, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, haberleÅŸmek için geliÅŸtirdiÄŸi ve kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock'un maliyetine iliÅŸkin, "Bu gibi iÅŸlerde görevlendirilecek kiÅŸilerin aylÄ±k maliyetleri 20 bin lira civarÄ±ndadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla 5 kiÅŸi çalÄ±ÅŸtÄ±rsanÄ±z, 10 ayda geliÅŸtirseniz yaklaÅŸÄ±k 1 milyon lira gibi bir maliyet çÄ±kar. Burada himmet mekanizmasÄ±nÄ±n kaynak olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz." dedi.

"ByLock TÜBÄ°TAK PROJESÄ° DEÄžÄ°L"

ByLock'un TÜBÄ°TAK projesi bir ürün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Ergin, bunun FETÖ ile mücadele sÄ±rasÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±nan ya da iÅŸine son verilen kiÅŸilerin katkÄ±sÄ± bulunan bir yazÄ±lÄ±m olduÄŸunu söyledi. ByLock yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n, 2013 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla herkese açÄ±k bir uygulama olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ergin, FETÖ üyelerince 2014 yÄ±lÄ± sonu, 2015 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda modifiye edilerek sadece örgüt tarafÄ±ndan kullanÄ±labilir bir hale getirildiÄŸini tespit ettiklerini belirtti.Ergin, 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonundan bu yana kriptoloji konusunda Türkiye'yi dünya liderleri arasÄ±na taÅŸÄ±yan ekiplerin TÜBÄ°TAK bünyesinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na, kriptolojik bir ÅŸey yapÄ±lacaksa da kurumda geliÅŸtirilen teknolojilere vakÄ±f kiÅŸilerin bunda yer almasÄ±nÄ±n raslantÄ±sal bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Sadece ByLock deÄŸil, dünya çapÄ±nda kim ne yapÄ±yorsa bunu çözebilecek, anlayabilecek, karÅŸÄ± tedbir geliÅŸtirebilecek, benzerini yapabilecek kapasite TÜBÄ°TAK'ta mevcut." diye konuÅŸtu.

"KAYNAK HÄ°MMET MEKANÄ°ZMASI"

Cep telefonu ve tabletlerde kullanÄ±lan benzer uygulamalarÄ±n, birkaç bilgisayar ve akÄ±llÄ± insanÄ±n bir araya gelmesiyle yapÄ±labileceÄŸini anlatan Ergin, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:"Dünya rayiçlerini söylüyorum, bu gibi iÅŸlerde görevlendirilecek kiÅŸilerin aylÄ±k maliyetleri, cebine giren paradan bahsetmiyorum 20 bin lira civarÄ±ndadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla 5 kiÅŸi çalÄ±ÅŸtÄ±rsanÄ±z, her ay 100 bin lira yazar, böyle bir yazÄ±lÄ±mÄ± da 10 ayda geliÅŸtirseniz yaklaÅŸÄ±k 1 milyon lira gibi bir maliyet çÄ±kar. TÜBÄ°TAK, kaynaklarÄ± ByLock konusunda kullanÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? HayÄ±r, biz bu adamlarÄ± kenara ayÄ±rdÄ±k, iÅŸten attÄ±k, maaÅŸlarÄ±nÄ± kestik. Burada himmet mekanizmasÄ±nÄ±n kaynak olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz."

ByLock

FETÖ'nün darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamelerde, örgüt üyelerinin özellikle 17-25 AralÄ±k'tan sonra devletin kendilerini takip etmesini engellemek amacÄ±yla Skype, Line, Tango, WhatsApp, Viber, Hi, Kakao Talk, TelegramX, Eagle, Coco, Cover Me gibi programlarÄ± kullandÄ±klarÄ±, bunlarÄ±n deÅŸifre edilmesi üzerine son olarak ByLock adlÄ± program aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla haberleÅŸtikleri bildiriliyor. Veri tabanÄ± Kanada'da bulunan ByLock yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ±, haberleÅŸme ve talimatlarÄ±n iletilmesi amacÄ±yla 215 bin FETÖ üyesinin cep telefonu ve tabletler üzerinden kullandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgüt mensuplarÄ±nÄ±n haberleÅŸmek için kullandÄ±klarÄ± ByLock programÄ±ndan elde edilen 18 milyon mesaja yönelik incelemeler sürüyor.