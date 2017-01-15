Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylamasÄ±nda CHP'li vekillerden eylem

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 15.maddesi tamamlandÄ±ktan sonra CHP milletvekilleri kabinlerden Ã§Ä±kmadÄ±.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmelerinin 15. maddesi tamamlandÄ±ktan sonra oy verme iÅŸlemine geçildi. Oylama sÄ±rasÄ±nda ismi okunan CHP milletvekilleri önce oy kullanmaya gitmedi. AK Parti ve MHP milletvekilleri oyunu kullandÄ±ktan sonra ise oy kullanmak için kabinlere hep birlikte gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri oylamayÄ± yavaÅŸlatarak kabinlerden çÄ±kmadÄ± ve kabin önünde uzun kuyruk oluÅŸturdular.