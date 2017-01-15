KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§ocuklara eziyet eden dayakÃ§Ä± hoca tutuklandÄ±

Sakarya'da yatÄ±lÄ± okulda Kur'an dersi veren hoca, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§ocuklarÄ± terlikle dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in tutuklandÄ±.

Sakarya'nÄ±n Erenler ilçesinde küçük çocuÄŸu terlikle dövdüÄŸü iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen Kur'an kursu çalÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.YatÄ±lÄ± Kur'an kursu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n, geçen yÄ±l bir çocuÄŸu terlikle döverken çekildiÄŸi ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine gözaltÄ±na alÄ±nan Åžükrü YÄ±lmaz'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen zanlÄ±, "küçük yaÅŸta çocuÄŸa darp, kasten yaralama ve eziyet" suçlarÄ±ndan adliyeye sevk edildi. AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸünden çÄ±kÄ±ÅŸta YÄ±lmaz, görüntü almaya çalÄ±ÅŸan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n "Neden yaptÄ±nÄ±z?" ÅŸeklindeki sorusuna yanÄ±t vermedi.

ÇOCUÄžUN Ä°FADESÄ° PEDAGOG EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE ALINDI

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Ercan'Ä±n, Sakarya'nÄ±n Erenler Ä°lçesi'nde terlikle öÄŸrencisini döven Kuran Kursu hocasÄ± Åžükrü YÄ±lmaz hakkÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, dövülen öÄŸrenci 12 yaÅŸÄ±ndaki A.P.'nin psikolog gözetiminde ifadesi alÄ±ndÄ±.2015 yÄ±lÄ±nda ÇaybaÅŸÄ± Yeniköy'de bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten A.P., hafÄ±zlÄ±k hocasÄ± Åžükrü YÄ±lmaz'Ä±n kendisini 10 -15 kez dövdüÄŸünü ileri sürdü. Dayak yüzünden kursu bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten A.P. ifadesinde ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BABAMA ANLATTIM AMA BANA Ä°NANMADI"

"Kuran Kursu'nda hafÄ±zlÄ±k hocalÄ±ÄŸÄ± yapan Åžükrü hoca, tam olarak hatÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ±m deÄŸiÅŸik tarihlerde dersleri veremediÄŸim için terlik ve bazen de tokat ile vücudumun deÄŸiÅŸik yerlerine vurmak suretiyle beni 10-15 kere dövdü. Bu dayak olayÄ±nÄ± sÄ±nÄ±ftaki hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m 8-10 öÄŸrenci de gördü. SÄ±nÄ±fta bulunan diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±m da Åžükrü hocadan defalarca dayak yedi. Ben bu dayak olaylarÄ±nÄ± babama anlattÄ±m. Babam bana olaylarÄ± abarttÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünerek inanmadÄ±.

"DAYAÄžI BABAMA Ä°ZLETMEK Ä°ÇÄ°N KAYDA ALDIRDIM"

2016 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ± sonlarÄ±nda eÄŸitim görmüÅŸ olduÄŸum Kuran Kursu'nda hafÄ±zlÄ±k hocam dersimi veremediÄŸim için beni elinde bulunan terlikle vücudumun deÄŸiÅŸik yerlerine vurarak dövdü. Åžükrü hoca beni döverken aynÄ± sÄ±nÄ±fta bulunan arkadaÅŸÄ±m, benim rÄ±zamla dayak olayÄ±nÄ± kendisine ait cep telefonu ile kayda aldÄ±. Benim bunu yapmanÄ±n sebebi dayak olayÄ±nÄ± kayda alarak, babama izleterek olayÄ± tam olarak bilmesini istememdi. Daha sonra dayak olayÄ±nÄ± hafta sonu eve gittim ve görüntüleri babama izlettim. Babam daha sonra Kuran Kursu'ndan beni aldÄ±. Bu dayak olayÄ±ndan sonra benim vücudumda darp izleri oluÅŸuyordu."

"DERS YAPMADIÄžI Ä°ÇÄ°N DÖVDÜM"

Kuran Kursu'nda terlikle öÄŸrencisi A.P.'ye dövdüÄŸü gerekçesiyle dün akÅŸam gözaltÄ±na alÄ±nan ve bugün adliyeye sevk edilen Åžükrü YÄ±lmaz ifadesinde, "Ders yapmadÄ±ÄŸÄ± için dövdüm" dedi.Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kadrosunda ÇaybaÅŸÄ± Yeniköy Mahallesi Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2013 yÄ±lÄ±ndan sonra da emekli olarak bu görevi sürdürdüÄŸünü belirten Åžükrü YÄ±lmaz ifadesinde ÅŸunlarÄ± söyledi:"MaÄŸdur çocuk 2015 yÄ±lÄ± haziran ayÄ±ndan 2016 mayÄ±s ayÄ±na kadar Kuran Kursu'nda hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi almaktaydÄ±. Ben iddia olunduÄŸu gibi maÄŸdur çocuÄŸu kurs gördüÄŸü süre içerisinde 10-15 kez terlik ve tokat ile dövmedim. YalnÄ±zca görüntülerin çekildiÄŸi anda terlik ile dövdüm. Ders yapmadÄ±ÄŸÄ± için dövdüm. Üzgünüm, bir hata ettim."