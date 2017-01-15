Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/01/2017 18:26

Buz tutan Porsuk Ã‡ayÄ± iki Ã§ocuÄŸun canÄ±nÄ± aldÄ±


EskiÅŸehir'de buz tutan Porsuk Ã‡ayÄ±'nda iki ortaokul Ã¶ÄŸrencisi, buzun kÄ±rÄ±lmasÄ±yla birlikte sÃ¼rdÃ¼kleri bisikletleriyle suya dÃ¼ÅŸerek boÄŸuldular.

EskiÅŸehir'de 13 yaÅŸÄ±ndaki Batuhan GüldoÄŸan ile aynÄ± yaÅŸtaki arkadaÅŸÄ± Alican Türk buz tutan Porsuk ÇayÄ±'nÄ±n üzerinde tek bisiklete binerek dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±.Ancak bir süre sonra dolaÅŸÄ±rken bastÄ±klarÄ± buz aniden kÄ±rÄ±lÄ±nca iki çocuk suya gömüldü. Çocuklardan biri buzlara tutunurken diÄŸeri suda kayboldu.

BÄ°R SÜRE CAN SÄ°MÄ°DÄ°NÄ° TUTTU AMA DAYANAMADI

VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 saÄŸlÄ±k ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine göre gelen ekipler ilk olarak buza tutunan çocuÄŸa can simidi attÄ±. Can simidini bir süre tutan çocuk daha sonra dayanamayarak kendini suya bÄ±raktÄ±.

DALGIÇLAR ÇIKARDI

Olay yerine gelen dalgÄ±çlar Sami Sipahi Ortaokulu öÄŸrencisi olduklarÄ± belirtilen Batuhan GüldoÄŸan ve Alican Türk'ün cesetleri ile bisikleti çÄ±kardÄ±. 2 çocuÄŸun cesedi otopsi için EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±, olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§ocuklara eziyet eden dayakÃ§Ä± hoca tutuklandÄ±

Sakarya'da yatÄ±lÄ± okulda Kur'an dersi veren hoca, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§ocuklarÄ± terlikle dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in tutuklandÄ±.


Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylamasÄ±nda CHP'li vekillerden eylem

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 15.maddesi tamamlandÄ±ktan sonra CHP milletvekilleri kabinlerden Ã§Ä±kmadÄ±.


TÃ¼bitak Bylock'un maliyetini aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼bitak BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Arif ErgiÌ‡n, FETÃ–'nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± mecra olan ByLock'un maliyetine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu