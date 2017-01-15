Buz tutan Porsuk Ã‡ayÄ± iki Ã§ocuÄŸun canÄ±nÄ± aldÄ±

EskiÅŸehir'de buz tutan Porsuk Ã‡ayÄ±'nda iki ortaokul Ã¶ÄŸrencisi, buzun kÄ±rÄ±lmasÄ±yla birlikte sÃ¼rdÃ¼kleri bisikletleriyle suya dÃ¼ÅŸerek boÄŸuldular.

EskiÅŸehir'de 13 yaÅŸÄ±ndaki Batuhan GüldoÄŸan ile aynÄ± yaÅŸtaki arkadaÅŸÄ± Alican Türk buz tutan Porsuk ÇayÄ±'nÄ±n üzerinde tek bisiklete binerek dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±.Ancak bir süre sonra dolaÅŸÄ±rken bastÄ±klarÄ± buz aniden kÄ±rÄ±lÄ±nca iki çocuk suya gömüldü. Çocuklardan biri buzlara tutunurken diÄŸeri suda kayboldu.

BÄ°R SÜRE CAN SÄ°MÄ°DÄ°NÄ° TUTTU AMA DAYANAMADI

VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 saÄŸlÄ±k ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine göre gelen ekipler ilk olarak buza tutunan çocuÄŸa can simidi attÄ±. Can simidini bir süre tutan çocuk daha sonra dayanamayarak kendini suya bÄ±raktÄ±.

DALGIÇLAR ÇIKARDI

Olay yerine gelen dalgÄ±çlar Sami Sipahi Ortaokulu öÄŸrencisi olduklarÄ± belirtilen Batuhan GüldoÄŸan ve Alican Türk'ün cesetleri ile bisikleti çÄ±kardÄ±. 2 çocuÄŸun cesedi otopsi için EskiÅŸehir Osmangazi Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±, olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.