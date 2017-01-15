Mardin KÄ±zÄ±ltepe Askerlik Åžubesi'nin Ã¶nÃ¼nde dikkat Ã§eken 2 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden biri olan UludaÄŸ'a gÃ¼nÃ¼birlik ve birkaÃ§ gÃ¼n kalmaya gelen tatilciler nedeniyle trafik sorunu yaÅŸandÄ±