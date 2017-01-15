Mardin KÄ±zÄ±ltepe Askerlik Åžubesi'nin Ã¶nÃ¼nde dikkat Ã§eken 2 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde yer alan askerlik ÅŸubesi Ã¶nÃ¼nde polislerin dikkatini Ã§eken 2 ÅŸÃ¼pheliden birinin PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan kente geldiÄŸi belirlendi.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilçesinde Askerlik Åžubesi yakÄ±nlarÄ±nda ÅŸüpheli tavÄ±rlarÄ±yla polisin dikkatini çeken 2 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžahÄ±slardan birinin örgütün daÄŸ kadrosundan geldiÄŸi belirlendi.Edinilen bilgilere göre, KÄ±zÄ±ltepe Askerlik Åžubesi civarÄ±ndaki dolaÅŸan 2 ÅŸüpheli ÅŸahÄ±s, polisin dikkatini çekti. Polis, durduÄŸu ÅŸüphelilerin GBT kontrolünü yaptÄ±. Kontrolde terör örgütü ile baÄŸlantÄ±larÄ± tespit edilen ÅŸahÄ±slar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerden birinin terör örgütü PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan kente geldiÄŸi belirlendi.ÅžahÄ±slar, ifadeleri alÄ±nmak üzere Mardin Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne götürüldü.