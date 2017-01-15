Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/01/2017 20:04

ÃœnlÃ¼ ÅŸirketin sahibi ofisinde Ã¶lÃ¼ bulundu


Ã‡Ä±nar Turizm'in sahiplerinden Pervil Ã‡Ä±nar kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan ofisinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

Ankara'da 1992 yÄ±lÄ±ndan itibaren turizm iÅŸletmeciliÄŸi yapan ve ÇÄ±nar Turizm'in sahiplerinden Pervil ÇÄ±nar, kimliÄŸi belirlenemeyen bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan dün sabah saatlerinde çalÄ±ÅŸma ofisinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürüldü. ÇÄ±nar, bugün KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

3 KEZ SÄ°LAH SESÄ° DUYULDU

Çankaya'da, GaziosmanpaÅŸa ÇiçekdaÄŸ Sokak 9/1 adresinde bulunan çalÄ±ÅŸma ofisine, dün saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda gelen saldÄ±rganÄ±n, iddiaya göre, sekreterlere Pervil ÇÄ±nar ile görüÅŸmek istediÄŸini bildirdi. Sekreterler tarafÄ±ndan ÇÄ±nar'Ä±n ofisine alÄ±nan saldÄ±rgan, 10 dakika sonra yüksek sesle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada, içeriden 3 kez silah sesi duyuldu. SaldÄ±rganÄ±n daha sonra silahÄ±yla birlikte ofisten koÅŸar adÄ±mlarla uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ÇÄ±nar'Ä±n ise çalÄ±ÅŸma ofisinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi. KimliÄŸi belirlenemeyen saldÄ±rgan, polis tarafÄ±ndan aranÄ±rken, ofisinde öldürülen Pervil ÇÄ±nar ise bugün KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda öÄŸle namazÄ±ndan sonra topraÄŸa verildi.

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