UludaÄŸ'a akÄ±n eden tatilciler trafiÄŸi felÃ§ etti

TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden biri olan UludaÄŸ'a gÃ¼nÃ¼birlik ve birkaÃ§ gÃ¼n kalmaya gelen tatilciler nedeniyle trafik sorunu yaÅŸandÄ±

Türkiye'nin en önemli kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden UludaÄŸ'a tatilcilerin yanÄ± sÄ±ra, günübirlikçilerin akÄ±n etmesi trafik sorunu yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Oteller bölgesinden baÅŸlayan trafik nedeniyle birçok kiÅŸi bavullarÄ±nÄ± alarak yürümeyi tercih etti. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki buçuk metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± UludaÄŸ, sömestre tatiline giren üniversitelileri aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±. Otellere gelenlerin yanÄ± sÄ±ra Bursa ve çevre illerden gelen günübirlikçilerin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zirvede alÄ±nan önlemlere raÄŸmen trafik sorunu yaÅŸandÄ±.

SADECE OTOBÜS VE SERVÄ°SLERE Ä°ZÄ°N VERÄ°LÄ°YOR

Otobüs ve minibüslerin oteller bölgesine çÄ±karak yolcu indirmesi yüzünden trafik sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lerleyemeyen araçlardakiler, bavullarÄ±nÄ± alarak kalacaklarÄ± otellere yürümeyi tercih etti. UludaÄŸ'da bu yÄ±l Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan 3 otoparkÄ±n açÄ±lmasÄ±yla özel araçlar oteller bölgesine alÄ±nmazken sadece otellere yolcu taÅŸÄ±yan otobüs ve servis minibüslerine izin veriliyor. Meteoroloji Bölge MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 190 santimetre olarak ölçüldü. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en düÅŸük sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 derece kaydedildiÄŸi UludaÄŸ'da, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aralÄ±klarla yarÄ±na kadar sürmesi bekleniyor.UludaÄŸ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakÄ±n otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

DAVRAZ'A DA SÖMESTR BEREKETÄ°: YÜZDE 100 OLACAK...

Toros DaÄŸlarÄ±'nÄ±n zirvesinde kurulu Davraz Kayak Merkezi'nde sömestir tatili için rezervasyonlarÄ± alan üç otel, yüzde 100 dolulukla hizmet sunacak. Isparta'daki 2 bin 635 rakÄ±mlÄ± kayak merkezinde birkaç gündür devam eden yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan "oteller bölgesi"nde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 1,5 metreye, üst kesimlerde ise 3 metreye ulaÅŸtÄ±. Merkezde bazÄ± tatilciler kayak yaparak eÄŸlenirken, bazÄ±larÄ± da kiraladÄ±klarÄ± kÄ±zaklarla karÄ±n keyfini çÄ±kardÄ±. Merkezdeki bir otelin genel müdürü Ercan Çiçek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bu yÄ±l karÄ±n zamanÄ±ndan önce yaÄŸmasÄ± sayesinde sezonu erken açtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Önceki senelerde yÄ±lbaÅŸÄ± döneminde bile kara hasret kalabildiklerini anlatan Çiçek, "Yeni yÄ±l öncesinde 1 metre olan kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu anda 1,5 metreye ulaÅŸtÄ±." dedi.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAÅžTI"

Kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nda bereketli bir dönem geçirdiklerini dile getiren Çiçek, "Sömestir dönemi, bizim yüksek doluluk oranlarÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamandÄ±r." diye konuÅŸtu.YarÄ±yÄ±l tatili için doluluk oranlarÄ±nÄ±n yüzde 100'e yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çiçek, "BirtakÄ±m boÅŸluklarÄ±mÄ±z kaldÄ± ancak sömestire çok kÄ±sa süre kaldÄ±ÄŸÄ± için o boÅŸluklarÄ±n da hÄ±zlÄ± ÅŸekilde dolacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Misafirlerimizin ellerini çabuk tutmasÄ± gerekiyor." dedi. DiÄŸer iki otelde de aynÄ± durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Çiçek, Davraz'Ä±n, misafirlerine 13 kayak pisti, 2 telesiyej ve 1 teleskiyle güzel bir kÄ±ÅŸ tatili imkanÄ± sunduÄŸunu kaydetti.