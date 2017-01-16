Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/01/2017 06:35

Maden ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

madende gÃ¶Ã§Ã¼k

Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esindeki Ã¶zel bir firmaya ait kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Olay, saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda, ilçeye baÄŸlÄ± KüçükdoÄŸanca Köyü yakÄ±nlarÄ±ndaki özel bir ÅŸirkete ait kömür ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. 16.00-24.00 saatleri arasÄ±ndaki vardiyada yerin yaklaÅŸÄ±k 900 metre altÄ±na inen iÅŸçi Niyazi Akçay’Ä±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada göçük oluÅŸtu. Akçay, göçük altÄ±nda kalÄ±rken, haber verilmesiyle bölgeye saÄŸlÄ±k ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaÅŸmadan madende çalÄ±ÅŸan diÄŸer iÅŸçilerin çabalarÄ±yla göçük altÄ±nda kalan Niyazi Akçay toprak yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±nÄ±n altÄ±nda çÄ±karÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Akçay’Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Akçay’Ä±n cesedi, nöbetçi savcÄ± ve jandarmanÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi için Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu’na gönderildi. Zonguldak’Ä±n Karadeniz EreÄŸli Ä°lçesi nüfusuna kayÄ±tlÄ± Akçay’Ä±n, evli ve 4 çocuk babasÄ± olduÄŸu bildirildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor. 

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