Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/01/2017 06:44

Lise Ã¶ÄŸrencilerinin buluÅŸu gÃ¶renleri ÅŸok ediyor

lise Ã¶ÄŸrencileri

Ankara'nÄ±n GÃ¶lbaÅŸÄ± ilÃ§esinde BuÄŸra KaÄŸan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya isimli lise Ã¶ÄŸrencileri akÄ±llÄ± mont Ã¼retti

Ankara'nÄ±n GölbaÅŸÄ± ilçesinde lise öÄŸrencileri BuÄŸra KaÄŸan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya, "A-Mont" ismini verdikleri, güneÅŸ enerjisiyle kendi kendini Ä±sÄ±tabilen ve cep telefonunu ÅŸarj edebilen mont tasarladÄ±.DarüÅŸÅŸifa Koleji 12. sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Kayhan ve Topakkaya, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l süren çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonucunda, güneÅŸ enerjisini solar panelleriyle elektrik enerjisine çevirerek, bu enerjiyi telefon ÅŸarjÄ±, GPS sistemi ve Ä±sÄ±tma sisteminde kullanan "akÄ±llÄ± mont" üretti.

GüneÅŸ enerjisinden kendi elektriÄŸini üretebilen mont aynÄ± zamanda oluÅŸabilecek radyasyon riskine karÅŸÄ±n radyasyon önleyici sistemle donatÄ±ldÄ±. Suya dayanÄ±klÄ± malzemelerden üretilen mont, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havalarda da kullanÄ±labiliyor.

"AkÄ±llÄ± mont"u tasarlayan öÄŸrencilerden Ahmet Salih Topakkaya, zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda kolayca Ä±sÄ±nabilmek ve çabuk biten telefon bataryalarÄ±na çözüm bulabilmek amacÄ±yla projeyi geliÅŸtirdiklerini ifade etti.

"ACÄ°L ÇAÄžRI VE MESAJ ATILABÄ°LÄ°YOR"

Projenin teknik özellikleri hakkÄ±nda bilgi veren BuÄŸra KaÄŸan Kayhan da "akÄ±llÄ± mont"un Ä±sÄ±tma sisteminin yanÄ± sÄ±ra GPS sistemiyle acil durumlarda konum bilgisi gönderebilme özelliÄŸinin olduÄŸunu söyledi.

Bu GPS'i kendi geliÅŸtirdikleri Android uygulamasÄ±yla birleÅŸtirdiklerini vurgulayan Kayhan, "AnlÄ±k olarak konum alma ve izleme özelliklerine sahip. Gerek uygulama üzerinden gerekse SMS üzerinden konum bilgisi atabiliyor." bilgisini verdi.

Kayhan, montun elektrik enerjisini depolayabildiÄŸini ve Ä±ÅŸÄ±k alamadÄ±ÄŸÄ± durumlarda bir hafta süresince bu enerjiyi kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.DarüÅŸÅŸifa Koleji Rehber ÖÄŸretmeni ve Proje Sorumlusu Mustafa OnmuÅŸ ise öÄŸrencilerin geliÅŸtirdiÄŸi projeyle heyecanlandÄ±klarÄ±nÄ± ve uluslararasÄ± proje yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda öÄŸrencileri desteklediklerini söyledi.

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