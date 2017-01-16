KadÄ±n subaylarÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±yor

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, yeniden kadÄ±n subay alÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± mÃ¼jdeledi.

Parlamentoda bazÄ± gazeteciler ile sohbet eden Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "ihtiyaç olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle Kara Harp Okulu dÄ±ÅŸÄ±ndaki askeri okullara kÄ±z öÄŸrenci alÄ±nmamasÄ± yönünde bir sÄ±nÄ±rlama getirildiÄŸini ancak kamuoyunda oluÅŸan hassasiyet nedeniyle bu karardan vazgeçildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

KADIN SUBAY ALIMI YENÄ°DEN OLACAK

IÅŸÄ±k, "ArkadaÅŸlara 'ihtiyacÄ±mÄ±z varsa talep de varsa alalÄ±m' dedim. Onlar da 'talep var' dediler. Yeniden kadÄ±n subay alÄ±mÄ± olacak" dedi. KadÄ±n subaylar ile çalÄ±ÅŸmaktan memnun olduÄŸunu ifade eden IÅŸÄ±k, "AslÄ±nda bizim dönemimizde kadÄ±nlar sosyal hayata ve iÅŸgücüne daha çok katÄ±ldÄ±lar. Ama bize yönelik niyeyse farklÄ± bir algÄ± var" diye konuÅŸtu. kadÖSYM'nin 2017 ÖSYS KÄ±lavuzu'nda kadÄ±n adaylarÄ±n bu yÄ±l sadece Kara Harp Okulu'na baÅŸvurabileceÄŸi belirtilmiÅŸti. Deniz ve Hava harp okullarÄ± ile Kara, Deniz ve Hava astsubay meslek yüksekokullarÄ± kadÄ±n adaylara kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kararÄ±n iptali, kadÄ±nlarÄ±n tüm okullara baÅŸvuru yapabilmesi yönünde internette bir kampanya baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve yoÄŸun destek almÄ±ÅŸtÄ±.