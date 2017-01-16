AlÄ±nda bot izi Ã§Ä±kartan polis dayaÄŸÄ±na yargÄ±tay son noktayÄ± koydu

DiyarbakÄ±r'da 2013 yÄ±lÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Meshut ve Mervan EÅŸen kardeÅŸleri Ã¶ldÃ¼resiye dÃ¶ven 3 polisin yargÄ±lamasÄ± uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±na yargÄ±tay "iÅŸkence olabilir" dedi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil ilçesi'nde, 2013 yÄ±lÄ±nda gözaltÄ±na aldÄ±klarÄ± Meshut ve Mervan EÅŸen kardeÅŸleri, alÄ±nda bot izi çÄ±kacak ÅŸekilde dövdükleri iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan 3 polisin yargÄ±lamasÄ± uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±na, yargÄ±tay son noktayÄ± koydu. YargÄ±tayÄ±n polislerin iÅŸkence suçuyla AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸine karar vermesi üzerine 3 polis, olaydan 3 yÄ±l sonra AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargÄ±lanmaya baÅŸlandÄ±.

ÜÇ POLÄ°S TARAFINDAN BEYZBOL SOPASI VE COPLA DÖVÜLDÜ Ä°DDÄ°ASI

Bismil Anadolu Teknik Lisesi'nde 3 Nisan 2013 günü 2 öÄŸrenci arasÄ±nda kavga çÄ±kÄ±nca, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ä°ddiaya göre müdahaleye giden polisler öÄŸrencilere kelepçe takarken, veli toplantÄ±sÄ± için okulda bulunan 31 yaÅŸÄ±ndaki Meshut EÅŸen olayÄ± cep telefonu ile kaydetmeye baÅŸladÄ±. Ä°ddiaya göre çekimi fark eden polisler öÄŸrencileri bÄ±rakÄ±p, yanÄ±na geldikleri Meshut EÅŸen'i tartaklayarak gözaltÄ±na aldÄ±. Polis merkezine götürülen EÅŸen, iddiaya göre bir odaya kapatÄ±lÄ±p 3 polis tarafÄ±ndan beyzbol sopasÄ± ve copla dövüldü.

ALNINDA POLÄ°S BOTUNUN Ä°ZÄ° ÇIKTI

AÄŸabeyinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyarak, polis kuzeni ile birlikte Emniyete gelen kardeÅŸi Mervan EÅŸen de iddiaya göre baÅŸka bir odaya alÄ±narak dövüldü. Polis ÅŸiddeti nedeniyle alnÄ±nda bot izi çÄ±kacak ÅŸekilde yaralanan Meshut EÅŸen ve dövülen Mervan EÅŸen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BAÅžINDA TRAVMAYA BAÄžLI DOKU KALINLAÅžMASI OLUÅžTU

Burada ilk müdahale yapÄ±lan Meshut EÅŸen, Dicle Üniversitesi TÄ±p Fakültesi'ne sevk edildi. 2 gün tedavi altÄ±nda kalan kaldÄ±ktan sonra taburcu edilen EÅŸen, eve getirildikten iki saat sonra fenalaÅŸarak, bu kez Batman'daki özel hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yeniden tedavi altÄ±na alÄ±nan EÅŸen'in baÅŸÄ±nda travmaya baÄŸlÄ± doku kalÄ±nlaÅŸmasÄ± tespit edildi. Uzun süre tedavi edilen Meshut EÅŸen, olayÄ±n ÅŸokunu atlatamadÄ±ÄŸÄ± için daha sonra psikiyatri tedavisi de gördü.

3 POLÄ°SE 15'ER YIL HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

Olaydan sonra EÅŸen ailesi polisler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunurken, 2013 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma, 2015 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda tamamlandÄ±. Ä°ddianamede ÅŸüpheli polisler M.E.K., H.A. ve A.T.hakkÄ±nda, maÄŸdurlar Mervan EÅŸen ve Meshut EÅŸen'e karÅŸÄ± 'Kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle yaralama' ve 'Kemiklerin kÄ±rÄ±lmasÄ±na sebebiyet verecek ÅŸekilde kasten yaralama' suçlarÄ±ndan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

ÅžÜPHELÄ°LER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDÄ°

MaÄŸdurlarÄ±n Bismil Emniyet MüdürlüÄŸü kamera kayÄ±tlarÄ±ndan teÅŸhis ettiÄŸi ÅŸüphelilerin suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini belirten savcÄ±, maÄŸdur Mervan'Ä±n göÄŸüs ve her iki bacaktan basit tÄ±bbi müdahale ile göderilebilir ÅŸekilde, Meshut'un ise basit tÄ±bbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kÄ±rÄ±ÄŸÄ±na neden olacak ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adli TÄ±p Kurumu raporu ile saptandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Olay anÄ±nda Emniyet MüdürlüÄŸü binasÄ±nda bulunan 5 polisin bilgi sahibi olarak ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden savcÄ±, bu polislerin de baÄŸrÄ±ÅŸma sesi gelen odaya gittiklerini, kapÄ±yÄ± açmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, ancak açamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

POLÄ°S KUZEN: AÄžZI BURNU KAN Ä°ÇÄ°NDE, ALNINDA BOT Ä°ZÄ°

MaÄŸdurlarÄ±n kuzeni olan ve aynÄ± birimde polis memuru olarak görev yapan S.K. iddianameye yansÄ±yan ifadesinde ÅŸöyle dedi: "Meshut'un gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca emniyete gittim. Meshut'u gördüÄŸümde alnÄ±nda bot izi net ÅŸekilde görünüyordu. AÄŸÄ±z ve burnu kanÄ±yordu. TiÅŸörtü kanlÄ±ydÄ± ve yarÄ± baygÄ±n yatÄ±yordu. Komiser, diÄŸer kuzenim Mervan'Ä± emniyete çaÄŸÄ±rmamÄ± söyledi. Mervan gelince komiserin yanÄ±na gittik. Åžüpheli A.T. Mervan'Ä± alarak odaya götürdü. Ben içeri girmek isteyince A.T. akrabalÄ±k nedeniyle içeriye girmemi engelledi. Sonra içeriden sesler duymam üzerine odaya girdim. Mervan'Ä±n aÄŸÄ±z ve burnunun kanar vaziyette yerde olduÄŸunu gördüm."

SAVCI 'KASTEN YARALAMA'DAN DAVA AÇTI

Emniyet binasÄ±ndaki kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sadece koridora giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± gösterdiÄŸi belirtilen iddianamede, olayÄ±n geçtiÄŸi iddia edilen odanÄ±n görüntülerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°ddianamede, iÅŸkencenin Türk Ceza Kanunu'nda tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten savcÄ±, iÅŸkence teÅŸkil eden fiillerin ani olarak deÄŸil, sistematik bir ÅŸekilde ve belli bir süreç içinde iÅŸlenmesi halinde iÅŸkence suçu oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. SavcÄ±, bu nedenle eylemin 'Kasten yaralama' suçunu oluÅŸturduÄŸunu kaydetti.

"'DAHA SERT ZIPLA AYAKKABI NUMARAN ÇIKACAK MI?''

Ä°ddianamenin kabul edilmesi üzerine sanÄ±k polisler M.E.K., H.A. ve A.T.'nin tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na 22 Ekim 2015 günü Bismil Asliye Ceza Mahkemesi'nde baÅŸlandÄ±. Ä°fadesi alÄ±nan Meshut EÅŸen, okuldaki olayda polislerin copla öÄŸrencileri dövdüÄŸünü belirterek ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "Cep telefonu ile görüntülemeye baÅŸladÄ±m. Polis öÄŸrencileri bÄ±rakÄ±p bana yöneldi ve copla dövmeye baÅŸladÄ±. Polis aracÄ± ile beni götürdüler ve halsiz düÅŸmeme raÄŸmen araçta da vurdular. Bir polis, 'KameranÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yere götürün' dedi. Sonra beÅŸ polis bana vurdu. Ä°kisinin elinde beyzbol sopasÄ± vardÄ±, diÄŸerleri coplarla vuruyordu. Kafama, bacaklarÄ±ma ve kaval kemiklerime vuruyorlardÄ±. Biri duvardan destek alÄ±p alnÄ±mÄ±n üzerinde zÄ±plÄ±yordu. ArkadaÅŸlarÄ±na 'alnÄ±nda ayakkabÄ± numaram çÄ±kacak, bakÄ±n ayakkabÄ± numaram çÄ±kmÄ±ÅŸ mÄ±, çÄ±kmamÄ±ÅŸsa devam edeceÄŸim' diyordu. Polislerden biri diÄŸerine 'Daha sert zÄ±pla bakalÄ±m ayak numaran çÄ±kacak mÄ±' diyordu. AyakkabÄ±mÄ± çÄ±karmÄ±ÅŸlardÄ±. Bir süre tekmeledikten sonra ikisi birden ayaÄŸÄ±ma copla vurmaya baÅŸladÄ±. DiÄŸer polisler kapÄ± kilitli olduÄŸu için giremediler. En son göÄŸsüme 3- 4 tekme vurunca kendimden geçmiÅŸim."

''KENDÄ°MDEN GEÇENE KADAR BENÄ° DÖVDÜLER''

Mervan EÅŸen de, polislerin aracÄ±n içinde aÄŸabeyini dövdüÄŸünü gördüÄŸünü öne sürerek ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Emniyete gittiÄŸimde polis olan teyzemin oÄŸlu ile beraber içeri girdik. Ä°çeri girer girmez polisler beni alarak bir odaya götürdü. Odada 8 kiÅŸi vardÄ±. 2'si yanÄ±ma geldi ve hiçbir ÅŸey söylemeden vurma baÅŸladÄ±lar. Biri tekme atÄ±yor, diÄŸeri copla vuruyordu. AyakkabÄ±mÄ± çÄ±karÄ±p ayaÄŸÄ±ma jopla vurdular. Bunlar döverken diÄŸer polisler müdahale etmedi. Kendimden geçene kadar beni dövdüler. Kendime geldiÄŸimde yerde, aÄŸzÄ±m ve yüzüm kanlar içindeydi."DuruÅŸmada bilgi sahibi olarak ifadesi alÄ±nan Psikolog Ä°lham YÄ±lmaz da, maÄŸdurlarÄ±n üzerindeki travmanÄ±n halen devam ettiÄŸini ve maÄŸdurlarÄ±n hayatÄ±nda ciddi sÄ±ktÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. MaÄŸdur avukatlarÄ± ise olayÄ±n 'kasten yaralama' deÄŸil 'iÅŸkence' suçu olduÄŸu için dosyanÄ±n görevsizlik kararÄ± ile AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

'Ä°ÅžKENCE' MÄ°, 'YARALAMA MI?' ANLAÅžMAZLIÄžI

KararÄ±nÄ± 10 Åžubat 2016 günü açÄ±klayan Bismil Asliye Ceza Mahkemesi, sanÄ±klarÄ±n eylemlerinin kasten yaralama fiilini aÅŸacak ve insan ahlak ve onuru ile baÄŸdaÅŸmayacak düzeyde olduÄŸunu belirtti. Eylemin iÅŸkence olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takdir yetkisinin AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi görev alanÄ±na girdiÄŸini belirten Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararÄ± vererek dosyayÄ± DiyarbakÄ±r Nöbetçi AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Görevsizlik kararÄ± üzerine yargÄ±lamaya 8 Nisan 2016 günü DiyarbakÄ±r 6'ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde baÅŸlandÄ±. Ä°lk duruÅŸmada karar veren mahkeme, iddianamede iÅŸkence suçuna vücut verecek herhangi bir fiilden bahsedilmediÄŸini ve yaralama eyleminden dolayÄ± yargÄ±lama yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait olduÄŸunu belirtti. Bu mahkemede açÄ±lan davanÄ±n sonucunda, eylemin iÅŸkence suçuna uyacaÄŸÄ± bahsiyle görevsizlik kararÄ± verildiÄŸini belirten AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, karÅŸÄ± görevsizlik kararÄ± verip, uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n giderilmesi için dosyayÄ± YargÄ±tay'a gönderdi.

YARGITAY: AÄžIR CEZA MAHKEMESÄ°'NDE YARGILANSINLAR

UyuÅŸmazlÄ±k nedeniyle dosyanÄ±n gönderildiÄŸi YargÄ±tay 5'inci Ceza Dairesi 28 Haziran 2016 günü verdiÄŸi kararda, sanÄ±klarÄ±n üzerine atÄ±lan suçun niteliÄŸi, iddianamede olayÄ±n anlatÄ±lÄ±ÅŸ biçimi ve Bismil Asliye Ceza Mahkemesi kararÄ±ndaki gerekçeye göre; AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ve sanÄ±k polislerin bu mahkemede yargÄ±lanmasÄ±na oybirliÄŸi ile karar verdi. YargÄ±tay kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 polisin tutuksuz yargÄ±lanmasÄ±na DiyarbakÄ±r AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yeniden baÅŸlandÄ±.

SANIK POLÄ°S H.A.: POLÄ°SLERÄ° DÖVÜYORLARDI

Ankara'dan SEGBÄ°S sistemi ile ifadesi alÄ±nan sanÄ±k polis H.A. ÅŸu savunmayÄ± yaptÄ±: "Olay yerinde 100 kiÅŸilik grup kavga ediyordu. Polislerden M.E.K.'nin 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan sürüklenerek götürüldüÄŸünü ve polis memuru A.T.'nin yerde Meshut EÅŸen tarafÄ±ndan dövüldüÄŸünü gördüm. DiÄŸer arkadaÅŸÄ± yerden kaldÄ±rÄ±rken, ÅŸahÄ±slar bana yönelmeye baÅŸladÄ±. Meshut EÅŸen'i gözaltÄ±na aldÄ±m. Ancak bir türlü ekip aracÄ±na bindiremedik. Bu sÄ±rada polis memuru M.E.K.'ye kafa attÄ±. 3- 4 polis, Meshut EÅŸen'e özellikle üst bölgesi, sÄ±rt ve omuz bölgesine cop ile müdahale etti. Sonra ÅŸahsÄ± emniyete götürüp oturttum. 2 saat sonra gittiÄŸimde Meshut EÅŸen bizden özer diledi ve helallik istedi." dedi. Ara kararlarÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, sanÄ±k polisler M.E.K. ve A.T. hakkÄ±nda zorla getirme kararÄ± çÄ±karÄ±p, eksiklerin tamamlanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± ertelendi.