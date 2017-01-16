Antalya KonyaaltÄ± Sahili ikinci kez ihaleye Ã§Ä±kÄ±yor

KonyaaltÄ± Sahili, Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan ikinci kez ihaleye verilecek.

Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi, 6 kilometre uzunluÄŸunda ve her yÄ±l çok sayÄ±da yerli- yabancÄ± turisti aÄŸÄ±rlayan KonyaaltÄ± Sahili'ni ikinci kez ihaleye çÄ±karacak. BüyükÅŸehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasÄ±nda 19 Ocak PerÅŸembe günü saat 15.00'te encümen toplantÄ± salonunda gerçekleÅŸecek ihale kapalÄ± teklif usulü ile gerçekleÅŸtirilecek. Ä°hale, projenin idari ve teknik ÅŸartname hükümleri doÄŸrultusunda inÅŸasÄ±nÄ±, 29 yÄ±l süre ile iÅŸletilmesini ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi'ne devredilmesini kapsÄ±yor.

YATIRIM MALÄ°YETÄ° 130 MÄ°LYON LÄ°RA

Ä°halede, KonyaaltÄ± VaryantÄ±'ndan itibaren limana kadar olan tüm sahili kapsayan projenin tahmini toplam yatÄ±rÄ±m bedeli 129 milyon 471 bin 934 TL olarak tespit edildi. ArtÄ±rÄ±ma esas yÄ±llÄ±k iÅŸletme bedeli ise 6 milyon 100 bin lira, artÄ± KDV olarak belirlendi. Ä°ÅŸletme bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafÄ±ndan ÅŸartnameye göre 3 yÄ±llÄ±k peÅŸin ödenecek. AyrÄ±ca iÅŸletmeden elde edilecek yÄ±llÄ±k gayri safi hasÄ±lattan yüzde 1 artÄ± KDV'lik pay da belediyeye ödenecek. Ä°ÅŸin süresi ise yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapÄ±m süresi dahil 29 yÄ±l olacak.

PROJESÄ° HAZIR

KonyaaltÄ± Sahili'nin yeni projesi için Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi, Antalya Mimarlar OdasÄ± ile bir yarÄ±ÅŸma düzenlemiÅŸti. YarÄ±ÅŸmayÄ± yüksek mimar Mucip Ürger ve ekibi kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Sahil için 11 KasÄ±m 2016 tarihinde ilk ihale düzenlenmiÅŸti. 3 firma ihale dosyasÄ± almÄ±ÅŸ, ancak kimse katÄ±lmayÄ±nca ihale ertelenmiÅŸti.