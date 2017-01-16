Ä°ÅŸte Nokia 6'nÄ±n teknik Ã¶zellikleri ve fiyatÄ±

Åžimdilik sadece Ã‡in'de piyasaya sunulan Nokia 6, 250 bin Ã¶n sipariÅŸiyle mÃ¼kemmel bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Telefonun Ã¶zelliklerine karÅŸÄ±lÄ±k fiyatÄ±nÄ±n bu kadar uygun olmasÄ± ise Ã¶n sipariÅŸin neden bu kadar yÃ¼ksek olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yor.

Nokia isminin yeni sahibi HDM Global akÄ±llÄ± telefonunu ÅŸimdilik Çin’de piyasaya sürdü. Nokia 6 android akÄ±llÄ± telefon dikkat çeken özelliklere sahip. Nokia’nÄ±n yeni akÄ±llÄ± telefonu ile ilgili merak edilen özelliklerini haberimizde kÄ±saca sizlerle paylaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Bir süre önce Nokia isminin kullanÄ±m haklarÄ± HMD Global’le devredilmiÅŸti. HDM Global Nokia ismini belirli bir süre kullanmayacaktÄ±. Ä°sim kullanmama süresinin bitmesi ile HDM android tabanlÄ± akÄ±llÄ± telefonu için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ± ve ilk telefonunu Çin pazarÄ±na hazÄ±rladÄ±. HMD Global yeni telefonu ile ilgili ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu:

“HMD’nin ilk Android akÄ±llÄ± telefonunu Çin’de çÄ±karma kararÄ±, dünyanÄ±n farklÄ± pazarlarÄ±ndaki tüketicilerin gerçek dünyadaki ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama arzusunun bir yansÄ±masÄ±dÄ±r. 2016’da 552 milyondan fazla telefon kullanÄ±cÄ±sÄ± olan Çin’de, bu rakamÄ±n 2017’de 592 milyon olmasÄ± bekleniliyor. Bu sebeple Çin, premium tasarÄ±mÄ±n ve kalitenin tüketiciler tarafÄ±ndan oldukça deÄŸerli görüldüÄŸü, stratejik açÄ±dan önemli bir pazardÄ±r.”

Nokia 6 dikkat çeken özellikleri

-5.5 inch ekran

-1080x1920p çözünürlük

– Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430iÅŸlemci

-64GB dahili depolama

-4GB RAM bellek

-3000mAh batarya kapasitesi

– f / 2.0 diyafram deÄŸerine sahip 8 megapiksel ön kamera

– f / 2.0 diyafram açÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve PDAF özellikli 16 megapiksel arka kamera

-Micro SD desteÄŸi var

-Android 7.0 Nougat

Çin’de satÄ±lacak olan Nokia 6, 1699 CNY (894TL) fiyat etiketiyle satÄ±ÅŸa sunulacak.