Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/01/2017 17:25

DiyarbakÄ±r'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit sayÄ±sÄ± artÄ±yor

terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde polis ekibine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda ÅŸehit sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi

AlÄ±nan bilgiye göre, DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleÅŸkesindeki hafriyat alanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda polis aracÄ±nÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda PKK'lÄ± teröristlerce önceden yol kenarÄ±na tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi.SaldÄ±rÄ±da, ilk belirlemelere göre 1 polis ÅŸehit oldu, 4 polis yaralandÄ±.YaralÄ±lar ambulanslarla Dicle Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YaralÄ± 2 polis hastanede ÅŸehit düÅŸtü

YaralÄ± polis memurlarÄ±ndan 2'si müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±, 1'i aÄŸÄ±r 3 polis memurunun tedavisi sürüyor.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerine gelen Ä°l Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Sur Ä°lçe Emniyet Müdürü Asuman KaracÄ±k incelemelerde bulundu.Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

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